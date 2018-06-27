Близкий друг Полины Гагариной обнародовал редкое свадебное фото певицы

Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков сыграли свадьбу в 2014 году. Пара зарегистрировала отношения в одном из столичных загсов, а после отправилась на Сейшелы, где устроила грандиозный праздник по случаю бракосочетания. Весной прошлого года у Полины и Дмитрия родилась дочь Мия.

«Все изменилось совершенно. Жизнь поделилась на «до» и «после». Я испытываю чувства настолько сильные, что даже не смогу подобрать слов для их описания. Это что-то, совершенно мной прежде неиспытанное. Любовь иного порядка. А запах! Этот запах невозможно сфотографировать, и это мучает меня. Самый вкусный запах на свете!» — рассказывал счастливый отец на страницах микроблога о том, как изменилась его жизнь с рождением дочери.

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Сейчас все семейство отдыхает в Греции , откуда и Гагарина и Исхаков делятся памятными кадрами на страницах в Instagram. Поздравил пару с началом долгожданного отпуска и близкий друг семьи и фотограф Владимир Широков . В микроблоге он опубликовал редкую свадебную фотографию Полины и Дмитрия, сделанную четыре года назад. «Началу греческого отдыха моих прекрасных друзей @gagara1987 и @isxakov, посвящается сейшельская фотография 2014 года», — написал Широков. В комментариях между тем начались бурные обсуждения того, какой прекрасной парой были и остаются певица и ее муж.

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