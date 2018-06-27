В Сочи в Центре восстановления леопарда на Кавказе родилось 5 котят

В один день, 5 июня, сразу две самки леопарда обзавелись потомством. За это время котята подросли и активно передвигаются по новому логову. Но конечно же, большую часть времени пока проводят, как и все малыши, во сне и за едой — питаются материнским молоком.

Сейчас в Центре содержится 17 леопардов, в том числе — пять детенышей. Четыре взрослых животных специалисты центра готовят к выпуску в дикую природу.