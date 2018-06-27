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В Сочи в Центре восстановления леопарда на Кавказе родилось 5 котят
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В Сочи в Центре восстановления леопарда на Кавказе родилось 5 котят 

АиФ — Юг 5 часов назад
Фото: АиФ – Юг
В один день, 5 июня, сразу две самки леопарда обзавелись потомством. За это время котята подросли и активно передвигаются по новому логову. Но конечно же, большую часть времени пока проводят, как и все малыши, во сне и за едой — питаются материнским молоком.
Сейчас в Центре содержится 17 леопардов, в том числе — пять детенышей. Четыре взрослых животных специалисты центра готовят к выпуску в дикую природу.
Новая популяция формируется благодаря активному международному сотрудничеству: леопарды привезены в Россию из Ирана, Туркменистана, а также предоставлены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Это позволяет добиться максимального генетического разнообразия, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.
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