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В оконной раме в одном из омских домов творчества белка сделала гнездо
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В оконной раме в одном из омских домов творчества белка сделала гнездо 

АиФ-Омск 28 июня 2018
Фото: АиФ-Омск
В старой оконной раме в доме творчества, расположенном в Октябрьском округе города Омска, одна белка второй год подряд выводит потомство, сообщают корреспонденты портала «ОмскЗдесь».
Как оказалось, несколько лет назад молодую белочку спасли о смерти двое сотрудников дома творчества. Они дали питомице имя Люська, выходили её и отпустили на волю.
Но белочка, помня, что в этом месте ей безопасно, уже второй год возвращается в дом творчества, чтобы родить и вырастить бельчат. Нынче в гнезде подрастает сразу пять малышей.
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