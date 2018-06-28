В оконной раме в одном из омских домов творчества белка сделала гнездо

В старой оконной раме в доме творчества, расположенном в Октябрьском округе города Омска , одна белка второй год подряд выводит потомство, сообщают корреспонденты портала «ОмскЗдесь».

Как оказалось, несколько лет назад молодую белочку спасли о смерти двое сотрудников дома творчества. Они дали питомице имя Люська, выходили её и отпустили на волю.

Но белочка, помня, что в этом месте ей безопасно, уже второй год возвращается в дом творчества, чтобы родить и вырастить бельчат. Нынче в гнезде подрастает сразу пять малышей.