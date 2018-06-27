Экс-спартаковец Ковалевски покидает «Легию»

Бывший голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски покидает тренерский штаб «Легии», информирует официальный сайт клуба. Сообщается, что он продолжит свое сотрудничество с польской командой в другом качестве.

— Спасибо за каждодневную работу и вклад в достижения команды, — сообщается в Твиттере «Легии».

Wojciech Kowalewski odchodzi ze sztabu I zespołu Legii Warszawa, ale będzie kontynuował współpracę z klubem w innej roli. @apskowalewski, dziękujemy za codzienne zaangażowanie i wkład w osiągnięcia drużyny.https://t.co/5xrWIxnoWY

— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 27 июня 2018 г.

Ковалевски выступал за «Спартак» с 2003 по 2007 год. На счету поляка 94 матча и 111 пропущенных мячей.