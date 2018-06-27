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Гвардиола хочет видеть Ройса в «Манчестер Сити»
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Гвардиола хочет видеть Ройса в «Манчестер Сити» 

Чемпионат.com 27 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Sportwitness.co.uk со ссылкой на SportBild, в приобретении немецкого футболиста заинтересован «Манчестер Сити» и лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Специалист уже обратился к владельцу клуба — шейху Мансуру — с просьбой выделить необходимые средства на покупку Ройса.
Напомним, в марте этого года Ройс продлил контракт с «Боруссией» до окончания сезона-2022/23.
В прошедшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 7 забитыми мячами.
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