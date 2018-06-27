Гвардиола хочет видеть Ройса в «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Sportwitness.co.uk со ссылкой на SportBild, в приобретении немецкого футболиста заинтересован «Манчестер Сити» и лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Специалист уже обратился к владельцу клуба — шейху Мансуру — с просьбой выделить необходимые средства на покупку Ройса.

Напомним, в марте этого года Ройс продлил контракт с «Боруссией» до окончания сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 7 забитыми мячами.