Ещё
Видео: знаменитый Хью Грант был замечен в петербургском ночном клубе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео: знаменитый Хью Грант был замечен в петербургском ночном клубе 

Пятый канал 28 июня 2018
Фото: Пятый канал
На видеоролике, опубликованном в Instagram, видно, как Грант неспешно проходит мимо танцпола в одном из клубов Петербурга. Судя по голосу за кадром, девушка так и не смогла до конца поверить в то, что находилась всего в нескольких метрах от легендарного киноактера.
Июнь 2018. Санкт — Петербург. На фото я и ХЬЮ ГРАНТ! Настоящий. Он спросил мое имя, и самое невероятное, из всех желающих Я ЕДИНСТВЕННАЯ кому он разрешил сделать фото: «Come here, really nice to meet you» сказал мне старина Хью🙏🏼 Спасибо. #hughgrant #usa #hollywood #esaulovaпокажи #follow #actor #famous #love #reallove #wow #lucky #good. June, 2018. St. Petersburg. On a photo I and HUGH GRANT! Real. He asked my name, and the most improbable, I ONLY to whom he allowed to make a photo of everyone: «Come here, really nice to meet you» told me Hugh's old times 🙏🏼 Thanks
Публикация от Esaulova (@veraesaulova)
24 Июн 2018 в 3:36 PDT  Также артиста заметили и в одном из ресторанов в центре города на Неве. Примечательно, что, по имеющейся информации, Грант был в компании мужчины, очень похожего на проживающего в Лондоне миллиардера Евгения Лебедева.
Ранее Пятый канал рассказывал, как музыканты группы голливудской звезды Джонни Деппа покидали Петербург. К гостинице, где остановились Hollywood Vampires, пришли десятки поклонников. Артисты попрощались с ними, после чего сели в автомобиль и направились в аэропорт.
Пятый канал: последние новости
Жером Боатенг, защитник сборной Германии по футболу В Петербурге верблюжонка назвали в честь тренера сборной РФ Черчесова Редкие и гигантские: камера сняла африканских лесных свиней
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами271
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит18
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета85
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»56
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение