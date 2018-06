Видео: знаменитый Хью Грант был замечен в петербургском ночном клубе

На видеоролике, опубликованном в Instagram, видно, как Грант неспешно проходит мимо танцпола в одном из клубов Петербурга . Судя по голосу за кадром, девушка так и не смогла до конца поверить в то, что находилась всего в нескольких метрах от легендарного киноактера.

Июнь 2018. Санкт — Петербург. На фото я и ХЬЮ ГРАНТ! Настоящий. Он спросил мое имя, и самое невероятное, из всех желающих Я ЕДИНСТВЕННАЯ кому он разрешил сделать фото: «Come here, really nice to meet you» сказал мне старина Хью🙏🏼 Спасибо. #hughgrant #usa #hollywood #esaulovaпокажи #follow #actor #famous #love #reallove #wow #lucky #good. June, 2018. St. Petersburg. On a photo I and HUGH GRANT! Real. He asked my name, and the most improbable, I ONLY to whom he allowed to make a photo of everyone: «Come here, really nice to meet you» told me Hugh's old times 🙏🏼 Thanks

24 Июн 2018 в 3:36 PDT Также артиста заметили и в одном из ресторанов в центре города на Неве. Примечательно, что, по имеющейся информации, Грант был в компании мужчины, очень похожего на проживающего в Лондоне миллиардера Евгения Лебедева

