17-летняя дочка Гузеевой точная копия актрисы в фильме «Жестокий романс»

В киноленте «Жестокий романс», который вышел на экраны 1984 году, 25-летняя Лариса Гузеева снялась вместе с Никитой Михалковым . По мнению поклонников, на снимках актрисы в юности и фотографиях 17-летней Ольги, можно найти схожие черты. «Девочка, как две капли воды похожа на свою маму!» — отметили поклонники.

Действительно, тот же волевой характер, сильный, пронзительный взгляд, не по-детски серьезное выражение лица, выразительные глаза, пухлые губы, маленький, аккуратный носик, упрямый подбородок. Снова испытать радость материнства Лариса Гузеева решилась, когда ей исполнилось уже 42 года. На тот момент старшему сыну актрисы Георгию было восемь лет.

Дочка Ларисы Гузеевой, как две капли воды похожа на свою маму (Фото: кадр из фильма «Жестокий романс») По словам телеведущей, она долгое время думала над тем, чтобы сделать аборт, однако все-таки оставила ребенка и не разу не пожалела о своем решении. «Невероятной красоты! Мне кажется она на вас Лариса больше и больше становится похожа», «Очень красивая дочка у вас! Столько смысла в этом взгляде!», «Дочь красавица, вся в маму. И то, что серьезная на фото, только еще больше ее украшает», «Очень нежная девочка на фото!», «Ольга так похожа на свою маму!» — прокомментировали фото актрисы поклонники.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1810210067019849890_1701754251"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1921875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1921875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1808692738314245082_1701754251"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

В отличие от звездной мамы, дети Ларисы Гузеевой не стремятся к популярности и известности. Сын телеведущей уже давно живет отдельно, но старается, как можно чаще наведываться домой, где его ждут родные и близкие.