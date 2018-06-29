В Калининградском зоопарке детям раздадут мороженое

В Калининградском зоопарке состоится праздник, на котором всем детям бесплатно раздадут мороженое. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

День мороженого начнётся в воскресенье, 8 июля, в 13:00. Помимо угощения, маленьких посетителей зоопарка ждёт экскурсия с элементами показательных кормлений «Ребятам о зверятах», концерт, интерактивные игровые площадки, беспроигрышная лотерея, квест «Ледниковый период в зоопарке» и викторины с призами. Стоимость входных билетов: взрослый — 280 рублей, детский — 70 рублей, студенческий, пенсионный — 100 рублей, дети до трёх лет — бесплатно. Билеты можно купить на официальном сайте зоопарка, при этом распечатывать их не нужно — достаточно показать контролёру на экране смартфона. Обладатели электронных билетов проходят без очереди.