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Десятилетний сын Водяновой забрал ее телефон и записал видеообращение
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Десятилетний сын Водяновой забрал ее телефон и записал видеообращение 

Teleprogramma.pro 27 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Водянова уже давно живет в Париже со своим возлюбленным французским бизнесменом Антуаном Арно. Однако недавно она приезжала в Россию на чемпионат мира и даже своих детей взяла с собой. Однако они пробыли в столице не долго и теперь снова публикуют фото из Франции. Сегодня модель решила сводить наследников в храм. Сначала они осматривали иконы и фрески, а потом один из ее сыновей немного заскучал.
«Ночь в церкви. Вот что происходит, когда ваш десятилетний мальчик похищает ваш телефон», — написала Наталья и поделилась видео, на котором запечатлен Виктор Портман. «Привет ребята! Добро пожаловать в мои видео!», — произнес мальчик на английском языке. Белокурый сын модели вел себя очень уверенно и был крайне обаятелен. Поклонники восхитились наследником Водяновой. «Глазки ваши прям», «Я тащусь от британского акцента ваших детей», «Наташа, а на русском?», — стали комментировать видео подписчики.
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Модель не ответила на вопрос о том, сколько язык знают ее дети. Однако можно с уверенностью сказать, что некоторые из них умеют играть на музыкальных инструментах. Так е 12-летняя дочь Нева отлично владеет игрой на пианино. Не раз она аккомпанировала своей маме. Как оказалось, Водянова не только обладает роскошной фигурой, но и великолепно поет. Напомним, что модель воспитывает четырех сыновей и одну дочь.
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