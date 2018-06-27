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В США полуголый мужчина запрыгнул на крыло самолета
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В США полуголый мужчина запрыгнул на крыло самолета 

РИА Новости 27 июня 2018
Фото: Москва24
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего полуголого мужчину, который запрыгнул на крыло самолета в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта в американском штате Джорджия, ему предъявлены обвинения, сообщает местный телеканал WSB-TV.
По данным телеканала, мужчина обвиняется в незаконном нарушении границ, непристойном поведении и сопротивлении полиции.
Во вторник днем полуголый пассажир по неизвестной причине проник в зону приземления самолетов, запрыгнул на крыло движущегося по рулежной дорожке лайнера и принялся стучать в иллюминаторы. Мужчина был одет только в нижнее белье, его одежда при этом находилась у него в руках. На видеозаписях, сделанных очевидцами инцидента, видно, что мужчина ходит вокруг самолета и говорит сам с собой.
Как отмечает телеканал WXIA-TV, задержанный подбежал к самолету, который только что приземлился в аэропорту. Пассажиры лайнера держали двери аварийного выхода закрытыми, чтобы не дать мужчине проникнуть внутрь.
How could this happen? #NEW information about the half-naked man who jumped a fence at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport and onto the wing of a @Delta plane full of passengers today. My story tonight at 11pm on @cbs46. (Video from passengers like @ReallyDisCool) pic.twitter.com/6j8WHgJZN5
— Hayley Mason (@HayleyMasonTV) 27 июня 2018 г.
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