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Праздник лески и удилища: какой ты рыбак
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Праздник лески и удилища: какой ты рыбак 

News.ru 27 июня 2018
Фото: News.ru
В июле 1984 года в Риме прошла Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства, одного из самых массовых увлечений человечества. Тогда и был принят праздник имени лески и удилища — Всемирный день рыболовства, отмечающийся ежегодно 27 июня.
Любой, кто хоть раз сидел с удочкой на природе, а тем более поймал свою первую рыбу, подтвердит, насколько увлекателен и медитативен процесс ловли и самого единения с природой. Отрадно видеть среди рыболовной аудитории всё больше женщин: здорово, если ассоциации с «тупым времяпрепровождением» заменяет понимание, что рыбалка не только укрепляет физические и духовные силы, но и почти задаром пополняет содержимое морозильника. Так что, пока лето и сезон, спиннинг в руку — и вперёд!
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