Праздник лески и удилища: какой ты рыбак

В июле 1984 года в Риме прошла Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства, одного из самых массовых увлечений человечества. Тогда и был принят праздник имени лески и удилища — Всемирный день рыболовства, отмечающийся ежегодно 27 июня.

Любой, кто хоть раз сидел с удочкой на природе, а тем более поймал свою первую рыбу, подтвердит, насколько увлекателен и медитативен процесс ловли и самого единения с природой. Отрадно видеть среди рыболовной аудитории всё больше женщин: здорово, если ассоциации с «тупым времяпрепровождением» заменяет понимание, что рыбалка не только укрепляет физические и духовные силы, но и почти задаром пополняет содержимое морозильника. Так что, пока лето и сезон, спиннинг в руку — и вперёд!