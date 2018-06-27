На Кавказе в Центре восстановления леопарда родились пять котят

России. СОЧИ , 27 июн — РИА Новости . Пять котят родились в июне в Центре восстановления леопарда на Кавказе: двоих родила самка Андреа, еще трех — Черри, сообщает Минприроды

Ранее ведомство информировало, что сразу две самки переднеазиатского леопарда — Андреа и Черри — родили котят в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе, однако общее число котят не сообщалось. Самка Черри вместе с котятами оставалась в каменном гроте, который практически не попадает в поле зрения камер, узнать их точное число было нельзя.

"Черри 18 июня перенесла детенышей в новое укрытие — деревянное логово, оборудованное системой видеонаблюдения. В этот момент специалисты Центра и смогли зафиксировать факт: котят — три… Состояние самки и потомства в норме и не вызывает опасений. За две недели котята заметно подросли — теперь малыши активно передвигаются по новому логову. Но, конечно же, большую часть времени пока проводят, как им и полагается — спят и питаются материнским молоком", — говорится в сообщении. Отмечается, что действия Черри специалисты характеризуют как обычные: периодическое перемещение потомства в новые укрытия — типичное материнское поведение леопардов.

Сейчас в Центре содержится 17 леопардов, в том числе пять детенышей. Четыре взрослых животных проходят финальный этап подготовки к выпуску в дикую природу. Новая популяция формируется благодаря активному международному сотрудничеству: леопарды привезены в Россию из Ирана Туркменистана , а также предоставлены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Это позволяет добиться максимального генетического разнообразия, уточняется в сообщении.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО «Центр природы Кавказа», а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).