В России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах домашних животных

России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах дальнего следования собак, кошек, хомяков и птиц.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на «Федеральная пассажирская компания» (ФПК)

Отмечается, что норма вступает в силу с 16 июля 2018 года.

Согласно новым правилам, животное должно перевозиться в клетке в багажном отделении. При питомце должны быть документы и корм, допускается одна игрушка.

Следить за четвероногими полагается проводникам.