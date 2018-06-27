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В России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах домашних животных
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В России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах домашних животных 

RT на русском 27 июня 2018
В России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах дальнего следования собак, кошек, хомяков и птиц.
Об этом сообщает НСН со ссылкой на «Федеральная пассажирская компания» (ФПК)
Отмечается, что норма вступает в силу с 16 июля 2018 года.
Согласно новым правилам, животное должно перевозиться в клетке в багажном отделении. При питомце должны быть документы и корм, допускается одна игрушка.
Следить за четвероногими полагается проводникам.
В 2017 году ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что сотрудники Федерального агентства по управлению государственным имуществом призвали разрешить передавать конфискованных у частных лиц животных в зоопарки.
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