Самец гориллы оказался самкой

Когда шесть лет назад, 27 сентября 2011 года, в бристольском зоопарке родилась горилла по кличке Кукена, ветеринары приняли ее за мальчика. Но в последние месяцы поведение «самца» изменилось. У него случилась первая течка, а гениталии стали более выраженными. Тогда смотрители парка поняли, что все эти годы ошибочно принимали Кукена за самца.

«Пол гориллы довольно трудно определить, но правила нашего зоопарка требуют точности», — говорит старший смотритель Джон Партридж

Впрочем, сотрудники бристольского зоопарка ошибке обрадовались. Гориллы находятся под угрозой исчезновения, а теперь Кутена сможет принять участие в программе по разведению вида и принести потомство. В какой именно зоопарк переедет новоявленная самка решат координаторы Европейской программы по исчезающим видам.