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Самец гориллы оказался самкой
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Самец гориллы оказался самкой 

GEO 27 июня 2018
Фото: GEO
Когда шесть лет назад, 27 сентября 2011 года, в бристольском зоопарке родилась горилла по кличке Кукена, ветеринары приняли ее за мальчика. Но в последние месяцы поведение «самца» изменилось. У него случилась первая течка, а гениталии стали более выраженными. Тогда смотрители парка поняли, что все эти годы ошибочно принимали Кукена за самца.
«Пол гориллы довольно трудно определить, но правила нашего зоопарка требуют точности», — говорит старший смотритель Джон Партридж.
Впрочем, сотрудники бристольского зоопарка ошибке обрадовались. Гориллы находятся под угрозой исчезновения, а теперь Кутена сможет принять участие в программе по разведению вида и принести потомство. В какой именно зоопарк переедет новоявленная самка решат координаторы Европейской программы по исчезающим видам.
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