Зоопарк «Мишутка» прекратит свое существование 20 июля

Юридическая деятельность зоопарка «Мишутка» будет прекращена 20 июля. Такое решение было принято после проведения тщательного анализа и аудита животных, сообщает пресс-служба городской администрации. К началу июля руководство зоопарка «Лимпопо» должно определить перечень принимаемых из «Мишутки» питомцев. До транспортировки в «Лимпопо» животные будут переведены на карантин нижегородским Госветуправлением. К 20 июля ООО «Парк Приокский» должен предоставить нижегородской мэрии сведения обо всех животных, а также оценку их рыночной стоимости.

Напомним, решение о закрытии «Мишутки» было принято из-за негуманного отношения к питомцам. Глава города пояснил, что прежний директор не смог обеспечить животным достойные условия для существования. Накануне сотрудники зоопарка записали видео-обращение к Владимиру Панову , в котором они просят его не закрывать зоопарк. По мнению сотрудников, животные не перенесут транспортировки в «Лимпопо», поскольку многие из них находятся в пожилом возрасте. Работники подчеркнули, что они согласны на установку камер наружного видеонаблюдения, чтобы у представителей власти всегда была возможность следить за работой сотрудников.

К концу июня руководство «Лимпопо» также должно подготовить свои предложения по перемещению животных в другие зоопарки.

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