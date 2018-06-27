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Зоопарк «Мишутка» прекратит свое существование 20 июля
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Зоопарк «Мишутка» прекратит свое существование 20 июля 

РИА «ФедералПресс» 27 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Юридическая деятельность зоопарка «Мишутка» будет прекращена 20 июля. Такое решение было принято после проведения тщательного анализа и аудита животных, сообщает пресс-служба городской администрации. К началу июля руководство зоопарка «Лимпопо» должно определить перечень принимаемых из «Мишутки» питомцев. До транспортировки в «Лимпопо» животные будут переведены на карантин нижегородским Госветуправлением. К 20 июля ООО «Парк Приокский» должен предоставить нижегородской мэрии сведения обо всех животных, а также оценку их рыночной стоимости.
Напомним, решение о закрытии «Мишутки» было принято из-за негуманного отношения к питомцам. Глава города пояснил, что прежний директор не смог обеспечить животным достойные условия для существования. Накануне сотрудники зоопарка записали видео-обращение к Владимиру Панову, в котором они просят его не закрывать зоопарк. По мнению сотрудников, животные не перенесут транспортировки в «Лимпопо», поскольку многие из них находятся в пожилом возрасте. Работники подчеркнули, что они согласны на установку камер наружного видеонаблюдения, чтобы у представителей власти всегда была возможность следить за работой сотрудников.
К концу июня руководство «Лимпопо» также должно подготовить свои предложения по перемещению животных в другие зоопарки.
Фото: pixabay.com
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