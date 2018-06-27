«Дремать на берегу — не дело». Чемпион по ловле рыбы о путешествиях по миру

В День рыбака, 27 июня, «АиФ-Юг» поговорил с краснодарцем Алексеем Шаниным — девятикратным чемпионом мира по рыбной ловле спиннигом с берега. Его рекорд — 89 форелей за один тур, который он установил в 23 года на чемпионате мира в Словакии в 2007 году, держится уже 11 лет. И примерных результатов за это время не было даже и близко.

Щука 300 лет не живёт

Шанин уверен, что спорт должен быть в жизни каждого мальчишки. Именно он воспитывает из мальчика мужчину. Береговую линию своей жизни спортсмен определил в 15 лет. Сегодня Алексей совершает до 130 перелетов в течение года в разные уголки мира, и шутит, что его график по интенсивности совпадает с президентским.

Елена Иванова , «АиФ-Юг»: Алексей, за чемпионатом мира по футболу следите?

Алексей Шанин: Да. Болею, конечно же, за Россию . Надеюсь, как и все, на чудо. Футбол у нас очень популярен. Но, если судить по результатам, понятно, что это все-таки не наш вид спорта, высоких побед мы не добиваемся. В отличие от рыбалки.

— Когда к вам пришел первый очевидный успех?

— В 17 лет, на внутренних соревнованиях Краснодарского края в 2002 году. Я почувствовал, что это мое, что могу достичь большего. Поставил цель — войти в состав сборной России. В 2004 я впервые выступил в составе национальной команды, и вот уже 14 лет подряд ни одного сезона не пропустил.

— То есть ваши одноклассники в 17 лет бежали на дискотеки и свидания к девчонкам, а вы с удочкой — на речку? Не странно?

— Я ни о чем не жалею. И если бы сейчас предложили что-нибудь поменять, ни от чего бы в жизни не отказался. Спасибо моим родителям, что воспитали таким, и все эти подростковые страсти с пивом, сигаретами, компаниями и девочками меня как-то миновали. Конечно, мне в спину хихикали, когда я с утра пораньше в выходной день брал спиннинг в руки и шел на озеро, где сидели парочки. Но я знаю, как сложились судьбы большинства одноклассников и друзей во дворе — многие из них рано женились, рано завели детей, также рано развелись, а некоторых уже нет в живых. Правильный выбор нужно делать в 15 лет. Главное, чтобы родители распознали способности, а потом просто не мешали сбываться мечте. Моим за это спасибо.

— А первую удочку кто купил — папа, дедушка?

— Свою первую рыбу я поймал в 5 лет. К дедушке часто ездил на дачу и там, на реке Кубань я и почувствовал настоящий вкус таких трофеев. В подростковом возрасте появился интерес к хищным рыбам — щукам, голавлю. И мое направление пошло по стезе спиннинга.

— Почему именно хищные рыбы?

— Ловля мирной рыбы и хищника — это огромная разница. За хищником нужно охотиться, искать его, перемещаться, это захватывающая и непростая игра, в которой рыба — сильный достойный соперник. А сидеть на берегу, дремать, толстеть и ждать, клюнет-не клюнет — это совсем не мое.

— А щука, правда, может дожить до 300 лет?

— Ну, нет, это байки. Максимально — 30 лет. Средний возраст примерно 12-15. Но большинству рыб не дают дожить и до 1,5-2 лет. Щука испытывает колоссальный прессинг со стороны наших рыбаков.

После нас хоть потоп

— Где в России самые рыбные места? И входит ли Кубань в их число?

— В Краснодарском крае я практически перестал рыбачить. Рыбы нет. Лиманы, которые славились всегда огромным количеством щуки, рыбаки опустошили. Когда начинал свою спортивную карьеру 15 лет назад, то приехать в лиман и поймать за день 80-90 штук не составляло никакого труда. Сейчас все сильно изменилось. У нас никто не ловит рыбу ради спортивного интереса. Поймать и отпустить рыбу — целая трагедия. Это как деньги потерять. Наоборот — нужно наловить мешки, потом раздавать всем подряд — куме, свату, соседу, коту, оператору на заправке, не задумываясь, а что будет с рыбой в реках завтра. А откуда же она там при таком варварском отношении возьмется? В ноябре в 2017 году у меня гостил японец, руководитель одного из представительств в России, и мы отправились с ним в Приморско-Ахтарский район. На акватории лимана Рясной, куда мы приехали, я насчитал 160 лодок — вы можете себе представить? И все приехали за щукой! У нас в крае сезон круглый год — это преимущество для рыбака и беда для рыбы.

— На Кубани так все безнадежно?

— Я даже 3-4 года назад пытался как-то повлиять на ситуацию. У меня были сформулированы вполне конкретные предложения к власти. Если коснуться рыбных запасов, то исправить положение можно, и не так это трудно, как кажется.

При всем уважении к рыбинспекторам, среди которых есть немало уважаемых мной людей, принципиальных, действительно отстаивающих сохранение рыбных ресурсов, много и таких, которые откровенно крышуют браконьеров, или просто ничего не делают. Я предложил простую вещь — наделить отдельные общественные организации полномочиями полиции в сфере задержания браконьеров и борьбы с ними. Эффективно всегда то, что идет инициативой из народа.

— Да у нас местные жители свои же речки и губят…

— Я три дня назад ездил ловить головля под Краснодаром . Встретил там группу мужчин, которые перегородили на речке одну из ям сетью и начали зашугивать рыбу туда. Даже со стороны это выглядело дико. Я подошел и просил: «Мужики, вы что голодаете, может, вам денег дать»? Они стояли против меня с палками, достаточно агрессивно настроенные. Но ко мне подошли друзья, один очень внушительного вида. Я предложил два варианта событий: они снимают сети, рыбу отпускают, сети тут же уничтожаются, либо вызывается полиция, проводится опись рыбы, а там попало немало краснокнижной рыбы, и ее количество тянуло на уголовное дело. Они, конечно, выбрали первый вариант. Самое печальное, что это — местные люди. Я им говорю: посмотрите, у меня крючки без бородок, потому что всю пойманную рыбу я выпущу. А вы наловили краснокнижной рыбы, очень мелкой, которая для еды не годится. Зачем вы это делаете? В ваших же интересах охранять реку, где живете вы и ваши дети. А они отвечают: все равно придет кто-нибудь с электроудочкой, и всю переловят. Это варварство в чистом виде. Беда в головах наших людей. Все относятся к природе, как потребители. Никто не задумывается, что с ней будет дальше.

«Не хватает национального воспитания»

— Может, так сложилось исторически? Ведь в голод, в войну, просто от бедности люди в России традиционно кормились именно тем, что давали лес, река.

— Нет. Это просто отсутствие национального воспитания. Я побывал в 34 странах мира. Видел и плохие примеры. Но в большинстве своем — хорошие. Даже в тех странах, где люди живут хуже нас, например, в Боснии и Герцеговине , отношение к природе, рекам, рыбе совсем иное. Там никому не придет в голову прийти с сетями и электроловами. У них спокойно себе водится таймень. А у нас он остался только в реках Сибири, и то в тех местах, куда трудно добраться среднестатистическому рыбаку. Это самый крупный лосось. У спиннингистов, ловящих в пресной воде, такой трофей входит в топ-5. Рыба очень тяжело воспроизводится.

— Ваша жизнь похожа на жизнь оперных певцов, у которых расписан график на 2 года вперед.

Германия. — Слава богу, я — не оперный певец, но расписание у меня действительно составлено на год вперед. Я могу себя назвать абсолютно счастливым человеком. То, к чему стремился, у меня получается. Я востребован настолько, насколько сам этого хочу. Через три дня уезжаю в Самару , затем во Владивосток Хабаровский край , осенью отправлюсь в Швецию , будут там ловить больших щук, потом еду на чемпионат мира по ловле спиннингом из лодки в Великобритании , в конце осени в графике — Нидерланды

— А во время ваших путешествий в экстремальные ситуации часто попадаете?

— Бывает, конечно. Как-то в тайге зимой, когда мы закрывали сезон на одной из рек и забрались за 300 км от ближайшей цивилизации в Приморском крае , наше зимовье облюбовал тигр. Дежурил вокруг нашей избушки. Утром мы видели огромные следы примерно 45-го размера мужской ноги. Если бы кто-то из нас ночью вышел, встреча могла окончиться печально. Один раз чуть не вмерзли на лодке в реку, когда проходили пороги. Пошла шуга, это такая ледяная крошка, которая тут же замерзала и проплыть через такой ледостав было практически невозможно. Вот поэтому в нашем спорте, как и в любом, нужна отличная физическая форма, психическая устойчивость, помноженная на чутье природы: нужно знать, чего ожидать от нее в тот или иной момент.

— Дорого заниматься рыбалкой на вашем уровне?

— Очень, как любым большим спортом. На то оборудование, которое я сейчас использую, можно купить несколько 3-комнатных квартир в Краснодаре. Чтобы ловить рыбу быстро и с высоким КПД, нужно обладать хорошей атрибутикой.

— Как относится семья к вашему постоянному отсутствию?

— Жена знала, за кого выходила замуж. Пока не было детей, часто ездила со мной. Дочка и сын, конечно, скучают, но когда я бываю дома, стараюсь как можно больше времени проводить с ними.