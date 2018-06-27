Теленок с двумя головами родился на ферме в Польше

Ветеринар назвала чудом то, что при родах теленок выжил.

В польской деревне появился на свет теленок-мутант с двумя головами. Местный ветеринар Каролина Саровска поделился в социальных сетях фотографиями необычного животного.

Она назвала чудом то, что при родах теленок выжил. Ветеринар рассказала, что обе головы теленка имели сосательный рефлекс, но из-за болезней, вызванных мутациями, через какое-то время животное умерло, передает Daily Mail.

«Это были четвертые роды у этой коровы, ее первый теленок родился с внутренними органами наружу и вскоре умер», — заявила Саровска.