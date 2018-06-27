Алексей Чумаков показал подросшую дочку

Дочка Юлии Ковальчук Алексея Чумакова появилась на свет в октябре прошлого года. Певица скрывала беременность все девять месяцев и лишь незадолго до родов подтвердила свое положение. После родов певица стала чаще делиться подробностями своей семейной жизни и рассказывать о первых успехах дочери.

Лишь спустя полгода Ковальчук и Чумаков рассекретила имя наследницу — они назвали девочку Амелия. До сих пор пара скрывает внешность дочери и не хочет показывать ее внешность. Юлия хочет уберечь малышку от излишнего внимания общественности.

На днях Чумаков все же решил сделать исключение и показал редкие кадры с наследницей поклонникам. Артист выложил видео, на котором гуляет с коляской вместе с маленькой Амелией. И хотя Алексей не стал показывать лицо малышки, поклонники смогли заметить, как сильно подросла девочка. Отметим, что ранее певец в одном из интервью рассказывал, что дочь больше похожа на него, чем на знаменитую маму.

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Подписчики восхитились увиденными кадрами и назвали Алексея идеальным папой, который много времени проводит с дочерью. Поклонники выражают надежду, что в скором времени артисты уже не будут так тщательно скрывать Амелию.