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Алексей Чумаков показал подросшую дочку
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Алексей Чумаков показал подросшую дочку 

Teleprogramma.pro 27 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Дочка Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова появилась на свет в октябре прошлого года. Певица скрывала беременность все девять месяцев и лишь незадолго до родов подтвердила свое положение. После родов певица стала чаще делиться подробностями своей семейной жизни и рассказывать о первых успехах дочери.
Лишь спустя полгода Ковальчук и Чумаков рассекретила имя наследницу — они назвали девочку Амелия. До сих пор пара скрывает внешность дочери и не хочет показывать ее внешность. Юлия хочет уберечь малышку от излишнего внимания общественности.
На днях Чумаков все же решил сделать исключение и показал редкие кадры с наследницей поклонникам. Артист выложил видео, на котором гуляет с коляской вместе с маленькой Амелией. И хотя Алексей не стал показывать лицо малышки, поклонники смогли заметить, как сильно подросла девочка. Отметим, что ранее певец в одном из интервью рассказывал, что дочь больше похожа на него, чем на знаменитую маму.
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Подписчики восхитились увиденными кадрами и назвали Алексея идеальным папой, который много времени проводит с дочерью. Поклонники выражают надежду, что в скором времени артисты уже не будут так тщательно скрывать Амелию.
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