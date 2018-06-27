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Слишком пухлая змея срыгнула пару яиц ради побега
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Слишком пухлая змея срыгнула пару яиц ради побега 

Lenta.ru 27 июня 2018
Фото: Lenta.ru
Змея изрыгнула несколько птичьих яиц, чтобы поместиться в узкую щель. На видео обратило внимание издание New York Post.
Ролик был снят в американском штате Южная Каролина. Рептилия не смогла поместиться в трещину в деревянном крыльце из-за раздувшегося тела и поэтому выплюнула несколько недавно проглоченных птичьих яиц. Предположительно, на видео запечатлели представительницу рода крысиных змей.
Как правило, змеи срыгивают добычу, если чувствуют, что им угрожает опасность.
В ноябре 2017 года сообщалось о питоне, которого стошнило вараном, когда его поймали змееловы. Скорее всего, змея рассталась со своей добычей из-за стресса.
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