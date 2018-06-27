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Посетители с социальными картами и картой «Москвенок» могут пройти в Зоопарк без очереди
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Посетители с социальными картами и картой «Москвенок» могут пройти в Зоопарк без очереди 

CHIPS journal 27 июня 2018
Фото: CHIPS journal
Очередное нововведение Московского Зоопарка позволит не стоять в очереди на жаре за бесплатными билетами: посетители льготных категорий и школьники с картой «Москвенок» теперь смогут пройти внутрь, просто приложив карту к турникету. Раньше для бесплатного прохода нужно было получить билет в кассе.
Попасть в Московский зоопарк без очереди в кассу по социальной карте могут дети до 17 лет включительно, студенты очной формы обучения, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, а также члены многодетных семей, военнослужащие срочной службы и участники боевых действий. Они имеют право посещать зоосад бесплатно только один раз в день.
Детям, приехавшим из других регионов, все-таки придется постоять за билетом, так как у них нет электронно карты школьника. Однако проход внутрь зоопарка для них все также будет бесплатным. Школьники старше 14 лет получают билеты по паспорту.
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