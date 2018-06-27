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В гости к маленьким жителям Коптева приехали обитатели Московского зоопарка
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В гости к маленьким жителям Коптева приехали обитатели Московского зоопарка 

Управа района Коптево города Москвы 27 июня 2018
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Участники городского лагеря «Московская смена» на базе Центра социальной помощи семье и детям «Коптево» стали слушателями лекции от представителей Московского зоопарка. Об этом сообщается на официальном сайте центра.
«Дети познакомились ближе и узнали интересные факты о братьях наших меньших: гусе, сове, лисице, белке, хорьке, змее и других», — сообщается в материале.
Некоторых животных ребята смогли увидеть своими глазами: они приехали в лагерь вместе с лекторами. Как уточняется в сообщении, знакомство с животными не оставило никого из детей равнодушным. (жм)
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