Внук Роберта Кеннеди готовится к свадьбе с экс-офицером ЦРУ

33-летний Роберт Фрэнсис Кеннеди III (Robert Francis Kennedy III) собирается связать себя узами брака с 36-летней Амариллис Фокс (Amaryllis Fox). Сообщение об этом подтвердил его отец, 64-летний Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший (Robert Kennedy Jr).

Он рассказал, что свадебная церемония намечена на 9 июля. Торжество пройдет в легендарной резиденции семьи в Гианнис-Порте (штат Массачусетс). Будущий тесть признался, что вся семья очень взволнована и они очень любят избранницу Бобби.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1806320048526415932_25076336"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Амариллис встречается с внуком Кеннеди примерно год. Сейчас Фокс занимается писательской деятельностью, однако раньше она была сотрудницей ЦРУ . Девушка родилась в Нью Йорке и является дочерью английской актрисы и американского экономиста.

В 2002 году она окончила Оксфорд. После окончания университета она устроилась на работу в Высшую школу дипломатической службы Джорджтаунского университета — ведущий центр подготовки дипломатов в США с 1919 года. Там она разработала алгоритм, позволяющий прогнозировать террористическую деятельность.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1712209370455965683_25076336"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Проживающий по месту службы сотрудник ЦРУ пригласил Фокс сначала в качестве аналитика по вопросам политики и террористической деятельности, а позже она заняла должность сотрудника спецслужб.

В 2009 году Фокс уволилась из ЦРУ и запустила электронный бизнес, чей целью являлась поддержка групп населения, находящихся в зоне риска, по всему миру. Позже ее пригласили работать в Twitter для управления подразделением по электронной торговле товарами широкого потребления.

В 2015 году она оттуда уволилась и полностью сосредоточилась на писательской деятельности. Фокс также является владелицей исторического канала History Channel, на котором выходит документальный сериал «Американский Потрошитель» (American Ripper).

Амариллис сейчас проживает в Сан Франциско вместе со своей дочерью Зои. Ее жених Кеннеди III занят в шоу-бизнесе.

Предстоящее бракосочетание уже успели назвать американским эквивалентом королевской свадьбы, пишет издание Town & Country. Известие о церемонии появилось через три недели после 50-й годовщины убийства Роберта Кеннеди (Robert Kennedy).