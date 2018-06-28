В Подмосковье обнаружили новые популяции редких растений

Редкие растения, занесенные в Красные книги России Подмосковья , обнаружили в Лотошинском районе, передает НСН.

Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

В частности, специалисты обнаружили мякотницу однолистную — она, как редкий вид, включена в последнее издание Красной книги Подмосковья. Также отмечается, что Лотошинском районе «нашлась» некера перистая.

Она представляет собой редкий вид мха. Также удалось найти места обитания балтийского и кроваво-красного пальчатокоренников. Первый из них занесён в Красную книгу России.