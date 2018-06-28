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В Подмосковье обнаружили новые популяции редких растений
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В Подмосковье обнаружили новые популяции редких растений 

Газета.Ru 28 июня 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Редкие растения, занесенные в Красные книги России и Подмосковья, обнаружили в Лотошинском районе, передает НСН.
Об этом сообщили в региональном Минэкологии.
В частности, специалисты обнаружили мякотницу однолистную — она, как редкий вид, включена в последнее издание Красной книги Подмосковья. Также отмечается, что Лотошинском районе «нашлась» некера перистая.
Она представляет собой редкий вид мха. Также удалось найти места обитания балтийского и кроваво-красного пальчатокоренников. Первый из них занесён в Красную книгу России.
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