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«Звери не переживут переезда». Нижегородский зоопарк просят сохранить
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«Звери не переживут переезда». Нижегородский зоопарк просят сохранить 

АиФ Нижний Новгород 27 июня 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Сотрудники зоопарка «Мишутка» в нижегородском парке «Швейцария» записали обращение к главе города Владимиру Панову с просьбой сохранить зоопарк. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
Перевозка или ремонт вольеров?
Напомним, что в конце мая в зоопарке прошла неофициальная проверка прошла по инициативе Общественной палаты Нижнего Новгорода. Палата получила около 300 заявок от нижегородцев с просьбой разобраться, почему в заведении для семейного отдыха, по мнению посетителей, царит разруха, грязь, а вид животных вызывает жалость. Позже Владимир Панов заявил, что зоопарк в принадлежащем городу парке «Швейцария» больше работать не будет, а директор парка уволен. Животных, шесть лет не получавших нормальной ветеринарной помощи, передадут в другой зоопарк.
Сотрудники зоопарка в своем обращении к Владимиру Панову сообщили, что «Мишутка» был открыт еще Иваном Скляровым (мэр Нижнего Новгорода в 1994—1997 годах) и живы многие животные, который завозили еще в те годы. Сотрудники заявили, что старые звери могут не пережить наркоза при переезде, а многие животные, например, бурые медведи и волки, вообще не нужны в других зоопарках.
«Перевезти мы можем только небольшое количество животных, остальные все погибнут: либо не перенесут наркоз, либо их нельзя будет пристроить и придется усыплять», — сообщили сотрудники зоопарка.
По их словам, на перевозку животных уйдет больше средств, чем просто на ремонт вольеров. Сотрудники зоопарка сообщили, что готовы сделать его образцовым и предложили установить на территории видеокамеры для контроля за работниками.
Какие нарушения нашли общественники в зоопарке?
«Даже с парадной стороны в зоопарке всё ужасно, — рассказал еще в конце мая «АиФ-НН» один из участников проверки, руководитель Нижегородского благотворительного фонда защиты животных «Сострадание НН» Владимир Гройсман. — Львы сидят прямо на бетонном полу, зубр стоит в испражнениях, волк ходит под себя от страха при виде людей. В клетках нет кормушек и поилок, если есть, то грязные. Помещения, где живут животные, тесные. Спят звери на прогнившем от мочи сене. Я считаю, нашему городу иметь такое заведение просто стыдно».
Результаты проверки некоторые её участники опубликовали в социальных сетях. Вокруг темы разразилась бурная дискуссия. Ряд посетителей и вовсе голосуют за закрытие в городе любых зоопарков. Мол, это негуманно по отношению к животным.
«Зоопарк — это отличное место для отдыха всей семьёй, — возражает пресс-секретарь другого, частного зоопарка Анна Белякова. — Но наша работа требует огромных финансовых и людских ресурсов. Животные должны жить в свободных вольерах, а не тесных клетках. Лечить их должны только профессионалы. Один из главных критериев того, что звери довольны жизнью в зоопарке, — их желание размножаться. У нас практически все пары не по разу дали потомство».
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