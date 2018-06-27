«Звери не переживут переезда». Нижегородский зоопарк просят сохранить

Сотрудники зоопарка «Мишутка» в нижегородском парке «Швейцария» записали обращение к главе города Владимиру Панову с просьбой сохранить зоопарк. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.

Перевозка или ремонт вольеров?

Напомним, что в конце мая в зоопарке прошла неофициальная проверка прошла по инициативе Общественной палаты Нижнего Новгорода. Палата получила около 300 заявок от нижегородцев с просьбой разобраться, почему в заведении для семейного отдыха, по мнению посетителей, царит разруха, грязь, а вид животных вызывает жалость. Позже Владимир Панов заявил, что зоопарк в принадлежащем городу парке «Швейцария» больше работать не будет, а директор парка уволен. Животных, шесть лет не получавших нормальной ветеринарной помощи, передадут в другой зоопарк.

Сотрудники зоопарка в своем обращении к Владимиру Панову сообщили, что «Мишутка» был открыт еще Иваном Скляровым (мэр Нижнего Новгорода в 1994—1997 годах) и живы многие животные, который завозили еще в те годы. Сотрудники заявили, что старые звери могут не пережить наркоза при переезде, а многие животные, например, бурые медведи и волки, вообще не нужны в других зоопарках.

«Перевезти мы можем только небольшое количество животных, остальные все погибнут: либо не перенесут наркоз, либо их нельзя будет пристроить и придется усыплять», — сообщили сотрудники зоопарка.

По их словам, на перевозку животных уйдет больше средств, чем просто на ремонт вольеров. Сотрудники зоопарка сообщили, что готовы сделать его образцовым и предложили установить на территории видеокамеры для контроля за работниками.

Какие нарушения нашли общественники в зоопарке?

«Даже с парадной стороны в зоопарке всё ужасно, — рассказал еще в конце мая «АиФ-НН» один из участников проверки, руководитель Нижегородского благотворительного фонда защиты животных «Сострадание НН» Владимир Гройсман . — Львы сидят прямо на бетонном полу, зубр стоит в испражнениях, волк ходит под себя от страха при виде людей. В клетках нет кормушек и поилок, если есть, то грязные. Помещения, где живут животные, тесные. Спят звери на прогнившем от мочи сене. Я считаю, нашему городу иметь такое заведение просто стыдно».

Результаты проверки некоторые её участники опубликовали в социальных сетях. Вокруг темы разразилась бурная дискуссия. Ряд посетителей и вовсе голосуют за закрытие в городе любых зоопарков. Мол, это негуманно по отношению к животным.

«Зоопарк — это отличное место для отдыха всей семьёй, — возражает пресс-секретарь другого, частного зоопарка Анна Белякова. — Но наша работа требует огромных финансовых и людских ресурсов. Животные должны жить в свободных вольерах, а не тесных клетках. Лечить их должны только профессионалы. Один из главных критериев того, что звери довольны жизнью в зоопарке, — их желание размножаться. У нас практически все пары не по разу дали потомство».