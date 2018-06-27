Активисты пытаются спасти популяцию рыб в алтайском озере Уткуль

Активисты клуба «Подводные охотники» борются за восстановление популяции рыбы в алтайском озере Уткуль.

Когда озеро считалось «клеевым» местом, здесь рыбачили не только местные жители, но и приезжие. Редкий рыбак уезжал с озера без карася, чебака, щуки, окуня или, к примеру, рака. Но со временем озеро стало заиливаться, зарастать травой, да и рыба перестала ловиться.

По словам специалистов, причин тому несколько — браконьерство, аномально жаркая погода.

«Подводные охотники» решили исправить потребительское отношение к озеру и вернуть ему, так сказать, долг от имени всех рыбаков. Ведь принцип правильного рыбака гласит: поймал рыбку — верни в озеро десять.

Активисты начали проводить мероприятия по борьбе с браконьерством, экологические акции по расчистке берегов. Год назад стартовала акция по сбору средств для зарыбления озера. На собранные деньги закупили 237 кг мальков карпа, толстолобика, белого амура. Их привезли спецтранспортом с фермы, которая находится в Топчихе. Но останавливаться на достигнутом «подводные охотники» не намерены.

Со своей стороны Рыбнадзор указал на некоторые проблемы, которые могут возникнуть при проведении мероприятий по зарыблению озера. В частности, научное обоснование. Необходимо задуматься, какую рыбу стоит выпускать в водоем, достаточно ли кормовой базы. А дать ответы на эти вопросы могут специалисты новосибирского института.

В итоге участники клуба обратились за помощью к депутату Государственной думы Александру Прокопьеву , до которого, как оказалось, тоже дошли слухи о плачевном состоянии водоема.

«Я эти места очень люблю, хорошо их знаю. Когда я еще в школе учился, меня отец сюда вывозил. На малом Уткуле рыбачили, там щука покрупнее вырастает. Эмоции — на всю жизнь. И контроль, помню, всегда был: инспектор рыбнадзора часто подъезжал», — вспоминает депутат.

Александр Прокопьев пообещал разобраться в ситуации по сохранению фауны водоема.