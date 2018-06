Канселу прибыл на медосбледование в «Ювентус» (видео)

#Juventus: visite mediche in corso per #Cancelo // Cancelo is currently having a medical at Juventus 🎥⚪️⚫️✍️ @Goalitalia pic.twitter.com/WeXEcVFE8h

— Romeo Agresti (@romeoagresti) 27 июня 2018 г.

Как сообщает Football Italia, его переход обойдется клубу из серии А в 40 млн евро.

Напомним, минувший сезон игрок провел на правах аренды в «Интере», сыграв 29 матчей (1 гол, 4 голевых передачи).

Добавим, что 24-летний футболист принадлежит «Валенсии».