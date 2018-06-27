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Калининград стал третьим российским городом в марафоне добрых дел компании МТС
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Калининград стал третьим российским городом в марафоне добрых дел компании МТС 

Вести Калининград 27 июня 2018
Фото: Вести Калининград
К благоустройству Калининграда присоединились и волонтёры из телекоммуникационной компаний. Своими руками они изменили одну из технических построек в фотозону, и также увеличили количество мест отдыха в калининградском зоопарке.
Это финальные штрихи к новой достопримечательности калининградского зоопарка. Невзрачная стена технической постройки превращается в оживленную фотозону. На когда-то сером холсте красуется мордашка красной панды. В скором времени краснокнижное животное пополнит коллекцию зоосада.
Евгений Скичек, представитель регионального филиала МТС:
— У нас в компании есть волонтёрское движение, и мы с удовольствием присоединяемся к различным мероприятиям в городе, и когда мы узнали, что калининградский зоопарк в скором времени ожидает такое редкое животное как красную панду, мы подумали, чтобы такое сделать, чтобы показать, что мы её ждём.
Инициаторами первого граффити стала компания МТС. Калининградцам и гостям города такая идея пришлась по душе.
Ольга Зачугова, житель Калининграда:
— Очень симпатично! Красиво, прям так ярко. Хорошая идея, побольше бы таких идей, таких рисунков. Замечательно, прям фотографироваться хочется.
Галина Домрычева, житель Калининграда:
— Мне очень нравится, красиво! Правильно делают, что рисуют такую красоту, молодцы они.
С сегодняшнего дня здесь стало и больше мест отдыха. Компания МТС подарила посетителям зоосада четыре скамейки. Деревянные конструкции установили недалеко от входа, у вольера с енотами.
Анна Хлевтова, директор регионального филиала МТС:
— Это культурный проект от МТС. Мы во многих регионах России поддерживаем и развиваем различные местные достопримечательности. Для своего региона мы выбрали Калининградский зоопарк. Это место очень любят горожане, поэтому мы решили в рамках нашего проекта МТС поддержать зоопарк и принять участие в его благоустройстве.
Калининград стал третьим российским городом в марафоне добрых дел компании МТС. Эстафета благоустройства стартовала в Курске, там, на территории крупнейшего заповедника, появилась новая экспозиция музея. Затем в республике Тыва прошёл флешмоб компании МТС в поддержку национального фестиваля. Следующий в очереди город Астрахань.
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