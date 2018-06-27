Калининград стал третьим российским городом в марафоне добрых дел компании МТС

К благоустройству Калининграда присоединились и волонтёры из телекоммуникационной компаний. Своими руками они изменили одну из технических построек в фотозону, и также увеличили количество мест отдыха в калининградском зоопарке.

Это финальные штрихи к новой достопримечательности калининградского зоопарка. Невзрачная стена технической постройки превращается в оживленную фотозону. На когда-то сером холсте красуется мордашка красной панды. В скором времени краснокнижное животное пополнит коллекцию зоосада.

Евгений Скичек, представитель регионального филиала МТС:

— У нас в компании есть волонтёрское движение, и мы с удовольствием присоединяемся к различным мероприятиям в городе, и когда мы узнали, что калининградский зоопарк в скором времени ожидает такое редкое животное как красную панду, мы подумали, чтобы такое сделать, чтобы показать, что мы её ждём.

Инициаторами первого граффити стала компания МТС. Калининградцам и гостям города такая идея пришлась по душе.

Ольга Зачугова, житель Калининграда:

— Очень симпатично! Красиво, прям так ярко. Хорошая идея, побольше бы таких идей, таких рисунков. Замечательно, прям фотографироваться хочется.

Галина Домрычева, житель Калининграда:

— Мне очень нравится, красиво! Правильно делают, что рисуют такую красоту, молодцы они.

С сегодняшнего дня здесь стало и больше мест отдыха. Компания МТС подарила посетителям зоосада четыре скамейки. Деревянные конструкции установили недалеко от входа, у вольера с енотами.

Анна Хлевтова, директор регионального филиала МТС:

— Это культурный проект от МТС. Мы во многих регионах России поддерживаем и развиваем различные местные достопримечательности. Для своего региона мы выбрали Калининградский зоопарк. Это место очень любят горожане, поэтому мы решили в рамках нашего проекта МТС поддержать зоопарк и принять участие в его благоустройстве.