Спасённую воронежскими сотрудниками МЧС куницу передали зоопарку 

Зверёк оказался каменной куницей, которые давно освоились в городской среде.
Воронежские спасатели помогли кунице, застрявшей на пятом этаже. Видео появилось в сети. Беспомощное животное в центре города заметили прохожие и вызвали сотрудников МЧС. Спасти самостоятельно маленького зверя сочувствующим не удалось: лапа хищника застряла в пожарной лестнице — дотянуться до конструкции не получилось. Освобождение для куницы прошло на эмоциях — пришлось понервничать. Сейчас она находится в зоопарке. Оказалось, что это — каменная куница — такие давно освоились в городской среде и в основном обитают на чердаках или крышах сараев, в частном секторе и иногда даже в многоэтажках.