Ещё
Спасённую воронежскими сотрудниками МЧС куницу передали зоопарку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасённую воронежскими сотрудниками МЧС куницу передали зоопарку 

Вести Воронеж 27 июня 2018
Фото: Вести Воронеж
Зверёк оказался каменной куницей, которые давно освоились в городской среде.
Воронежские спасатели помогли кунице, застрявшей на пятом этаже. Видео появилось в сети. Беспомощное животное в центре города заметили прохожие и вызвали сотрудников МЧС. Спасти самостоятельно маленького зверя сочувствующим не удалось: лапа хищника застряла в пожарной лестнице — дотянуться до конструкции не получилось. Освобождение для куницы прошло на эмоциях — пришлось понервничать. Сейчас она находится в зоопарке. Оказалось, что это — каменная куница — такие давно освоились в городской среде и в основном обитают на чердаках или крышах сараев, в частном секторе и иногда даже в многоэтажках.
Вести Воронеж: последние новости
Рост тарифов на услуги ЖКХ. Насколько легче станут кошельки воронежцев Номер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспорту Директор воронежской школы уволился из-за утонувшего девятиклассника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами275
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит21
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета85
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»56
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение