Ещё
«Человек громадного таланта»: Надежда Бабкина и Иосиф Пригожин поделились воспоминаниями об Андрее Дементьеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Человек громадного таланта»: Надежда Бабкина и Иосиф Пригожин поделились воспоминаниями об Андрее Дементьеве 

Teleprogramma.pro 27 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Вчера утром вдова Андрея Дементьева сообщила о том, что ее супруг ушел из жизни. Она рассказала, что поэт и телеведущий скончался от осложнений после простуды, а также других сопутствующих заболеваний. Многие знаменитости почтили память поэта и телеведущего в социальных сетях.
Позже к соболезнованиям присоединились певица Надежда Бабкина и продюсер Иосиф Пригожин. Так, Бабкина долгие годы работала вместе с Андреем, поэтому тяжело восприняла его уход из жизни.
«Ушел из жизни оптимист, романтик, гуманист, верный патриот своей страны и родной культуры, человек громадного таланта — Андрей Дементьев. Его поэмы, новеллы, стихи многие в нашей стране любят и знают наизусть, а песни, написанные на его слова, десятилетиями не теряют своей популярности. «Лебединая верность», «Баллада о матери», «Отчий дом» — строки этих песен пронизаны глубоким лиризмом, теплом и человеколюбием. С Андреем Дмитриевичем театр «Русская песня» связывало творческое сотрудничество и большая дружба. Мы вместе выезжали на гастроли со спектаклем «Россия, слово о тебе». Андрей Дмитриевич читал свои стихи, а мы каждый раз наблюдали за восторженной реакцией зрителей от встречи с его величайшей поэзией. Видели, как люди с замиранием сердца впитывали в себя каждое слово, каждую интонацию. Андрей Дементьев высоко ценил в людях душевные качества, при этом сам был глубоко порядочным человеком, обладал безграничным состраданием и любовью к людям и окружающему миру. Он был великим во всем — и в работе, и в дружбе!» — написала Надежда в своем микроблоге.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1810470775578678576_623428757"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Иосиф Пригожин тоже выразил соболезнования родным и близким поэта. Продюсер всегда восхищался работами Дементьева. «Ушел из жизни великий поэт-шестидесятник Андрей Дементьев. Он вообще не был похож на 90-летнего мужчину— энергетика, горящий глаз, мудрость, улыбка и обаяние зашкаливали. Несмотря на свой неюношеский возраст, Дементьев продолжал писать романтические трогательные стихи. „Не надо думать, что если человеку 90, то ему не хочется жить. Смерть любого человека — всегда безвременна, а уход поэта тем более“, — написал Пригожин.
(function ($) {var $el=$ (»#insta-1810494092787287705_173595179"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Джоли закрутила роман со звездой сериала «Ночной администратор» Юлия Началова показала главного мужчину в своей жизни «Я очерняла Сашу»: Милана Кержакова неожиданно призналась, что лечится от наркомании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами275
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит21
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета85
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»56
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение