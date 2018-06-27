«Человек громадного таланта»: Надежда Бабкина и Иосиф Пригожин поделились воспоминаниями об Андрее Дементьеве

Вчера утром вдова Андрея Дементьева сообщила о том, что ее супруг ушел из жизни. Она рассказала, что поэт и телеведущий скончался от осложнений после простуды, а также других сопутствующих заболеваний. Многие знаменитости почтили память поэта и телеведущего в социальных сетях.

Позже к соболезнованиям присоединились певица Надежда Бабкина и продюсер Иосиф Пригожин . Так, Бабкина долгие годы работала вместе с Андреем, поэтому тяжело восприняла его уход из жизни.

«Ушел из жизни оптимист, романтик, гуманист, верный патриот своей страны и родной культуры, человек громадного таланта — Андрей Дементьев. Его поэмы, новеллы, стихи многие в нашей стране любят и знают наизусть, а песни, написанные на его слова, десятилетиями не теряют своей популярности. «Лебединая верность», «Баллада о матери», «Отчий дом» — строки этих песен пронизаны глубоким лиризмом, теплом и человеколюбием. С Андреем Дмитриевичем театр «Русская песня» связывало творческое сотрудничество и большая дружба. Мы вместе выезжали на гастроли со спектаклем « Россия , слово о тебе». Андрей Дмитриевич читал свои стихи, а мы каждый раз наблюдали за восторженной реакцией зрителей от встречи с его величайшей поэзией. Видели, как люди с замиранием сердца впитывали в себя каждое слово, каждую интонацию. Андрей Дементьев высоко ценил в людях душевные качества, при этом сам был глубоко порядочным человеком, обладал безграничным состраданием и любовью к людям и окружающему миру. Он был великим во всем — и в работе, и в дружбе!» — написала Надежда в своем микроблоге.

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Иосиф Пригожин тоже выразил соболезнования родным и близким поэта. Продюсер всегда восхищался работами Дементьева. «Ушел из жизни великий поэт-шестидесятник Андрей Дементьев. Он вообще не был похож на 90-летнего мужчину— энергетика, горящий глаз, мудрость, улыбка и обаяние зашкаливали. Несмотря на свой неюношеский возраст, Дементьев продолжал писать романтические трогательные стихи. „Не надо думать, что если человеку 90, то ему не хочется жить. Смерть любого человека — всегда безвременна, а уход поэта тем более“, — написал Пригожин.

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