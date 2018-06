США должны ограничить влияние России

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end — they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

​Харли-Дэвидсон никогда нельзя собирать в других странах — никогда! Их сотрудники и клиенты уже очень разозлены. Если они уедут, вот посмотрите, это будет начало конца: они сдались, они вышли из игры! Аура будет потеряна, и на них наложат такие налоги, как никогда раньше! — Дональд Трамп , президент США

On Russia, the US… «must find ways to contain the Kremlin’s economic, military and political influence and to strengthen democratic allies, and it must work with the Kremlin when doing so is truly necessary and freeze it out when it is not.» https://t.co/PA7TOizLg7