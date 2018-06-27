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Рекордный приплод. Шесть тигрят появилось на свет в барнаульском зоопарке
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Рекордный приплод. Шесть тигрят появилось на свет в барнаульском зоопарке 

АиФ — Алтай 27 июня 2018
Фото: АиФ - Алтай
Это рекордный приплод, в дикой природе у тигриц обычно рождается 2-4 котенка.
Зоолог зоопарка Ксения Панчук рассказала АиФ-Алтай о самочувствии новорожденных тигрят и о том, когда барнаульцы смогут увидеть новых питомцев.
Тройня и шестерня
Тигрята появились на свет в ночь с 21 на 22 июня. Это второй приплод амурских тигров Багиры и Шерхана, в 2017 году у них родилось три котенка: два мальчика и одна девочка.
«Пара амурских тигров живет у нас давно, около трех лет, — рассказывает Ксения Панчук. — В 2016 году мы привозили из северского зоопарка взрослого самца Лотоса, который должен был стать партнером Багиры. Но ничего не получилось, поэтому в 2017 году мы вернули нашего Шерхана, который к тому моменту подрос».
Багира и Шерхан сначала проявили агрессию по отношению друг к другу, но затем «помирились» и смогли произвести потомство. Два котенка из первого приплода сейчас находятся в Нижнем Новгороде, еще один — в небольшом зоопарке в селе Артыбаш Республики Алтай.
Пол котят из второго приплода пока определить не удалось. По словам Ксении Панчук, сотрудники зоопарка стараются не контактировать с новорожденными: «Если мы оставим свой запах на котенке, мать может почувствовать угрозу и либо спрятать, либо, как в дикой природе, даже съесть его».
Шестилетняя Багира оказалась очень заботливой матерью. Предыдущий опыт материнства помогает ей управляться с «шестерней»: случается, что котята начинают кричать, но она быстро перетаскивает их к своим соскам. Во время беременности Багира питалась как обычно, но после родов в ее рацион добавили молоко, яйца, красную рыбу. Летом тигрица съедает около 5 кг мяса в день, зимой норма увеличивается примерно на 2 кг.
Котята быстро окрепнут
Тигры, как и остальные кошки (кроме львов), — одиночки. У каждого должна быть своя территория, поэтому они содержатся в раздельных вольерах. «Шерхан не участвует в воспитании тигрят, как бы это ни было чуждо нашим представлениям о семье. Он может нанести им вред», — говорит Ксения Панчук.
По словам зоолога, шесть котят — это рекордное число потомства: «Для больших кошек типично рождение 2-4 котят, максимум 5. Барнаульская тигрица „дала жару“ и выделилась таким образом».
Поначалу котята могут быть слабенькими, но они быстро окрепнут, будут вместе с матерью питься молоком, а потом и красной рыбой. По опыту прошлого года, через 3 недели тигрята откроют глаза и начнут выбираться из своего укрытия (сейчас они находятся в дальней закрытой части вольера).
«Через месяц их можно будет увидеть издалека. Через 3-4 месяца они будут подходить ближе, играть на глазах посетителей зоопарка, — сказала Ксения Панчук. — Все зависит от матери: Багира щепетильно относится к безопасности потомства».
Справка
Барнаульский зоопарк вырос из небольшого зооуголка и был официально зарегистрирован летом 2010 года. Сейчас в коллекции зоопарка есть 16 очень редких животных, завнесенных в Красную книгу.
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