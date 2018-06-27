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Рыбаки наткнулись на крупную акулу в акватории Углегорска
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Рыбаки наткнулись на крупную акулу в акватории Углегорска 

360tv.ru 27 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Рыбаки-любители встретили крупную акулу в акватории Углегорска во время рыбалки. Об этом сообщило ИА Sakh.com.
Рыбаки решили отправиться на ловлю камбалы и во время выхода на воду встретили большую акулу. Она начала кружиться вокруг их лодки.
Сообщается, что морской хищник ранее уже встречался местным жителям. Люди пытались поймать акулу неподалеку от порта Шахтерск 19 июня, но рыба сорвалась с крючка и уплыла в Татарский пролив.
У акулы на видеоролике были обнаружены раны от багра, которым пользовались рыбаки Шахтерска. Предполагается, что к лодке выплыла та же сама хищная рыба.
Крупная акула напала на соплеменницу меньшего размера, которая попалась на удочку у побережья Майами в США. Напавшая рыба вырвала у своей добычи огромный кусок мяса и откусила ей хвост.
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