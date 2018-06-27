Рыбаки наткнулись на крупную акулу в акватории Углегорска

Рыбаки-любители встретили крупную акулу в акватории Углегорска во время рыбалки. Об этом сообщило ИА Sakh.com.

Рыбаки решили отправиться на ловлю камбалы и во время выхода на воду встретили большую акулу. Она начала кружиться вокруг их лодки.

Сообщается, что морской хищник ранее уже встречался местным жителям. Люди пытались поймать акулу неподалеку от порта Шахтерск 19 июня, но рыба сорвалась с крючка и уплыла в Татарский пролив.

У акулы на видеоролике были обнаружены раны от багра, которым пользовались рыбаки Шахтерска. Предполагается, что к лодке выплыла та же сама хищная рыба.