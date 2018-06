Квадво Поку перебрался из «Анжи» в США

Нападающий Квадво Поку покинул «Анжи» и продолжит карьеру во втором по силе дивизионе США . «Тампа-Бэй Раудис» объявил о подписании 26-летнего ганца, который с января этого года играл в России

В прошлом сезоне Поку сыграл всего в 4 матах и забил 1 гол в чемпионате России. В мае агент игрока заявил, что футболист намерен помочь команде вернуться в РФПЛ.

OFFICIAL: Rowdies announce the signing of midfielder Kwadwo @Poku. The Ghanaian midfielder most recently played in Russia for @fc_anji. MORE INFO: https://t.co/bWx5ssrloU pic.twitter.com/TChWFswMzd

— Tampa Bay Rowdies (@TampaBayRowdies) 26 июня 2018 г.