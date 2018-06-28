Новый застройщик дома на Петрова и извращенец с Автозавода: о чем говорит Ижевск этим утром?

Доброе утро, читатели IZHLIFE! Сегодня 28 июня, четверг. Столбик термометра днем поднимется до +28 градуса, пройдет дождь. А пока вы завариваете себе утренний кофе, мы расскажем о самых важных событиях на этот момент.

Новый застройщик

Надеемся, что страдания дольщиков скоро закончатся. Долгострой по ул. Петрова, 49 приобретет АО Ипотечная корпорация Удмуртской Республики . Арбитражный суд наделил таким правом застройщика. Жителям обещали, что в свои квартиры они заедут в III квартале 2019 года.

Многие планируют поехать на юг на своей машине. Мы пообщались с теми, кто уже побывал в Крыму и в Адлере, и готовы поделиться с вами чужим опытом, лайфхаками и прочими советами.

Как обитатели ижевского зоопарка спасаются от жары пресс-служба зоопарка Удмуртии

Из-за по-настоящему жаркой погоды в Зоопарке Удмуртии подготовили условия, чтобы животные смогли легче переносить жару. Теперь в воде резвятся гималайские медведи, водопады работают в вольерах японских макак и леопарда.

Триатлон и плавание на открытой воде

Воткинске пройдут крутые и престижные соревнования по триатлону TITAN и плаванию в рамках кубка Titanswim. Старты начнутся 14 июля с плавания на открытой воде. Даже для детей проведут старты и проведут развлекательную программу. Рассказываем, где зарегистрироваться.

В 2018 году пик цветения тополя в Ижевске начался на 20 дней позже обычного. Кроме увеличения спроса на препараты от аллергии, жалоб жителей домов на пух в квартирах к проблеме подключились и пожарные службы. Как город переживает летние снегопады, как аллергикам спастись от напасти и поможет ли решить проблему вырубка тополей?

Извращенец с Автозавода

В Ижевске будут судить извращенца, который нападал на девушек и совсем юных девочек в лесу на Автозаводской. Кстати, он уже лечился в психушке за то же самое.

Быстрые летние рецепты с Кавказским сыром

А мы продолжаем наш проект 33 идеи полезных перекусов и сегодня предлагаем вашему вниманию подборку рецептов с Кавказским сыром. Мягкий, чуть солоноватый, нежирный, этот сыр хорош и в салатах, и как быстрая закуска. А еще он очень полезен. Подробности по ссылке.