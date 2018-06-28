Новый застройщик дома на Петрова и извращенец с Автозавода: о чем говорит Ижевск этим утром? 

Доброе утро, читатели IZHLIFE! Сегодня 28 июня, четверг. Столбик термометра днем поднимется до +28 градуса, пройдет дождь. А пока вы завариваете себе утренний кофе, мы расскажем о самых важных событиях на этот момент.
Новый застройщик
Надеемся, что страдания дольщиков скоро закончатся. Долгострой по ул. Петрова, 49 приобретет АО Ипотечная корпорация Удмуртской Республики. Арбитражный суд наделил таким правом застройщика. Жителям обещали, что в свои квартиры они заедут в III квартале 2019 года.
Многие планируют поехать на юг на своей машине. Мы пообщались с теми, кто уже побывал в Крыму и в Адлере, и готовы поделиться с вами чужим опытом, лайфхаками и прочими советами.
Как обитатели ижевского зоопарка спасаются от жары пресс-служба зоопарка Удмуртии
Из-за по-настоящему жаркой погоды в Зоопарке Удмуртии подготовили условия, чтобы животные смогли легче переносить жару. Теперь в воде резвятся гималайские медведи, водопады работают в вольерах японских макак и леопарда.
Триатлон и плавание на открытой воде
В Воткинске пройдут крутые и престижные соревнования по триатлону TITAN и плаванию в рамках кубка Titanswim. Старты начнутся 14 июля с плавания на открытой воде. Даже для детей проведут старты и проведут развлекательную программу. Рассказываем, где зарегистрироваться.
Когда завершится пик тополиных снегопадов? Фото: Сергей Грачёв
В 2018 году пик цветения тополя в Ижевске начался на 20 дней позже обычного. Кроме увеличения спроса на препараты от аллергии, жалоб жителей домов на пух в квартирах к проблеме подключились и пожарные службы. Как город переживает летние снегопады, как аллергикам спастись от напасти и поможет ли решить проблему вырубка тополей?
Извращенец с Автозавода
В Ижевске будут судить извращенца, который нападал на девушек и совсем юных девочек в лесу на Автозаводской. Кстати, он уже лечился в психушке за то же самое.
Быстрые летние рецепты с Кавказским сыром
А мы продолжаем наш проект 33 идеи полезных перекусов и сегодня предлагаем вашему вниманию подборку рецептов с Кавказским сыром. Мягкий, чуть солоноватый, нежирный, этот сыр хорош и в салатах, и как быстрая закуска. А еще он очень полезен. Подробности по ссылке.