Марадона добрался до Москвы

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона приземлился в одном из московских аэропортов и направился в гостиницу. В терминале его встречали представители ФИФА с именной табличкой, с которой экс-форвард вскоре попозировал перед объективами камер.

российскую столицу он вернулся на частном самолете из Санкт-Петербурга , где наблюдал за матчем Нигерия Аргентина (1:2). По окончании встречи известному игроку понадобилась помощь медиков. По информации СМИ, у 57-летнего аргентинца возникли проблемы с давлением. Ему была оказана медицинская помощь.

Hace unos minutos, de regreso en Moscú, Diego bromea con el cartel de la gente de FIFA que lo esperaba para llevarlo al hotel. Basta de repetir pelotudeces. pic.twitter.com/EzXuv1POOg

— Pablo Aro Geraldes (@arogeraldes) 27 июня 2018 г.

Диего Марадоне стало плохо в Санкт-Петербурге. Подробности // Источник: информация о госпитализации Марадоны — фейк, он летит в Москву // Источник: Марадону после матча Аргентины отвезли в отель, а не в больницу // Источник назвал причину госпитализации Марадоны в Санкт-Петербурге // ​Марадона госпитализирован после матча Нигерия — Аргентина