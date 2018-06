17 минималистичных татуировок, которые доказывают, что меньше — значит лучше

Если вы планируете сделать татуировку, то уже наверняка столкнулись с муками выбора. Не хотите ничего кричащего или громоздкого, от чего наверняка быстро устанете? Тогда вам подойдет рисунок простой и лаконичный. Будь то горизонт любимого города, начертанный одной линией, или любимое растение — с минималистичными татуировками трудно ошибиться и сделать что-то не так.

Ведь вся суть минимализма в том, что меньше — значит лучше. От четких, чистых и уверенных графических рисунков в этом стиле нельзя устать. Причем многие тату-художники, набивающие минималистичные татуировки, стараются выбирать машинки с одной иглой, а не многоигольные. Это позволяет им делать ультратонкие рисунки, которые похожи на монохромные карандашные наброски на коже, а не на татуировки.

Покажем вам тату-художников, чьи творения вам захочется носить вечно.

A post shared by lindsayapril ☼ (@lindsayapriltattoo) on Jan 13, 2018 at 7:24am PST Тату-мастер Линдси Эйприл, Канада

A post shared by Mo Ganji (@moganji) on Jun 1, 2017 at 2:13am PDT Мо Ганджи (Mo Ganji), Берлин, Германия

A post shared by o k a n u c k u n (@okanuckun) on Feb 11, 2018 at 8:32am PST Окан Укун (Okan Uckun), Нью-Йорк

A post shared by B I C E M S I N I K (@bicemsinik) on Jun 24, 2016 at 2:38am PDT Стамбульский мастер Bicem Sinik.

A post shared by @daisydoestattoos on Aug 31, 2017 at 2:03am PDT A post shared by lindsayapril (@lindsayapriltattoo) on Apr 2, 2018 at 2:24pm PDT A post shared by Lucas Franco (@lucasfrancota2) on Jun 18, 2018 at 4:58pm PDT Лукас Франко (Lucas Franco), работает в Бразилии

A post shared by Sam Bernard (@sammyb.tattoo) on Jun 18, 2018 at 11:17pm PDT Сэм Бернарнд (Sam Bernard), США

A post shared by Matt Rodway (@mattrodway.tattoos) on May 30, 2018 at 7:15pm PDT Тату-мастер Мэтт Родуэй (Matt Rodway).

Южная Корея. A post shared by Playground Tattoo (@playground_tat2) on Feb 1, 2018 at 2:25am PST Тату-салон в Сеуле

A post shared by rachel finelli (@finerach) on Jun 18, 2018 at 9:32am PDT Рэйчел Финнели (Rachel Finelli), Нью-Йорк.

A post shared by Lee Stewart (@_leestewart) on Oct 31, 2016 at 3:31pm PDT Лондонский мастер Ли Стюарт (Lee Stewart).

A post shared by tattooist_hogyu (@tattooist_hogyu) on Jun 19, 2018 at 5:04am PDT A post shared by Wang Ying (@eagletattooer) on Jun 14, 2018 at 11:57pm PDT Ван Ин (Wang Ying), Австралия

A post shared by (tattooistseoeon) (@seoeontattoo) on Sep 9, 2017 at 12:06am PDT Сеульский тату-салон.

A post shared by hidema (@v_tattoo_x_blackwork) on Jun 17, 2018 at 5:12am PDT A post shared by Nicolas Sautel (@blcksidestudio) on Jun 18, 2018 at 11:08pm PDT Николя Сот (Nicolas Saute), Париж.