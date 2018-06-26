Сотрудники зоопарка «Мишутка» попросили у Панова «не убивать животных»

Сотрудники зоопарка «Мишутка», расположенного в парке «Швейцария», обратились к мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову с просьбой сохранить зоопарк. Соответствующие видео они разместили сегодня на youtube.

Напомним, 29 мая в связи с ситуацией вокруг зоопарка «Мишутка» в парке Швейцария Владимир Панов принял решение об увольнении директора парка «Приокский» Елены Хабаровой . Владимир Панов пояснил, что Елена Хабарова не смогла обеспечить достойное и комфортное содержание животных. Теперь питомцев передадут в зоопарк «Лимпопо» в Сормовском районе.

По словам сотрудников зоопарка, многие животные попросту не перенесут транспортировки в другое место жительства и погибнут.

Иван Скляров. «В нашем зоопарке живут очень пожилые животные, нам их жалко. Большинство из них не перенесет переезда. Не убивайте их, пожалуйста. Помогите нам сохранить и развивать зоопарк», — говорят сотрудники. Они напомнили, что этот зоопарк 21 год назад открыл покойный губернатор Нижегородской области

Сотрудники пояснили, что согласны на установку камер видеонаблюдения в зоопарке, чтобы у представителей власти была возможность всегда следить за их работой. «Мы работаем здесь уже давно и звери здесь многие те же самые, которых завезли при Склярове. Конечно, 5 лет назад они выглядели лучше, но 5 лет для животного — как 25 лет для человека. За это время все поменяются», — подчеркнули они.

Фото: «ФедералПресс»