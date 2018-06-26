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Беременная Нюша продолжает гастролировать
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Беременная Нюша продолжает гастролировать 

Teleprogramma.pro 26 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Артистка долгое время скрывала свою беременность за объемными нарядами. Однако, когда тайное стало уже всем явно, Нюша официально заявила о скором пополнении в семье. В своем микроблоге певица продолжает публиковать снимки, на которых прикрывает живот. Но на концертах, которые ей в скором времени предстоит дать, скрыть округлившиеся формы вряд ли удастся.
Нюша продолжает гастролировать, несмотря на свое интересное положение. В скором времени она выступит на родине своего избранника, в Казани. Поклонники певицы недоумевают: к чему такие подвиги, неужели артистка настолько заинтересована в гонорарах, что не может подождать, когда ребенок появится на свет. Артистка на комментарии поклонников не отвечает.
Многие артистки боятся выпасть из жизни во время беременности, поэтому продолжают выступать на сцене. Например, Светлана Лобода во время второй беременности объехала с концертами многие площадки, а буквально через пару недель после родов блистала на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ.
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