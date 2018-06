Безумные эмоции Марадоны после гола Месси

— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) 26 июня 2018 г.

📸 | Diego Maradona’s reaction after Messi’s goal in 4 pictures. Priceless. pic.twitter.com/YFOfAi812m

— Barca Universal (@BarcaUniversal) 26 июня 2018 г.

После гола легендарный аргентинец, видимо, задремал.

When you know your team will lose at the end of the game. Shout outs to Maradona lol. He deserves some accolades 😂😂😂. #WorldCup pic.twitter.com/ujqCwBdoi8

— JOSELYN DUMAS® (@Joselyn_Dumas) 26 июня 2018 г.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира-2018