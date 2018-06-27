Тело 17-летнего парня разыскивают в Голубом карьере в Челябинске

Тело 17-летнего юноши разыскивают в Голубом карьере в Челябинске , об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС

Инцидент на водоёме произошёл днём 26 июня. По словам горожан, на карьере отдыхала группа подростков, которые прыгали в воду с берега.

«Они не пили совсем, даже не знали, что он плавать не умел. Увидели его в воде и прыгнули спасать, просто не успели, самим лет 15-16. Вызвали скорую и спец службы, дождались, пока они приедут, не стали дожидаться, когда вытащат. Родным сообщили», — рассказала одна из участниц обсуждения в соцсети.