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Тело 17-летнего парня разыскивают в Голубом карьере в Челябинске
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Тело 17-летнего парня разыскивают в Голубом карьере в Челябинске 

АиФ 27 июня 2018
Фото: АиФ
Тело 17-летнего юноши разыскивают в Голубом карьере в Челябинске, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
Инцидент на водоёме произошёл днём 26 июня. По словам горожан, на карьере отдыхала группа подростков, которые прыгали в воду с берега.
«Они не пили совсем, даже не знали, что он плавать не умел. Увидели его в воде и прыгнули спасать, просто не успели, самим лет 15-16. Вызвали скорую и спец службы, дождались, пока они приедут, не стали дожидаться, когда вытащат. Родным сообщили», — рассказала одна из участниц обсуждения в соцсети.
Напомним, недавно в Челябинской области после опрокидывания лодки утонул мужчина.
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