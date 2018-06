Модель Саша Траутвейн из Петербурга вошел в международный рейтинг журнала Dazed

Британский журнал Dazed & Confused объявил результаты голосования «100 людей, которые творят историю прямо сейчас», и третью позицию в рейтинге занял Александр Траутвейн из Петербурга , лицо Moncler, герой Vogue и один из самых стильных персонажей планеты по версии американского Esquire. Саша обогнал в списке рэпера Томми Кэша, актрису Сторм Рид и виртуальную модель Lil Miquela, уступив лишь звезде сериала «Очень странные дела» Сэди Синк и первому открытому гомосексуалисту на корейской сцене Holland.

In third place is inked-up Russian model Sasha Trautvein. Finding fame on IG, he began using the platform to show «that poor life can be interesting, that Russian life can be interesting.» Already modelled for the likes of Y-3, expect big things from Trautvein this year #Dazed100 pic.twitter.com/CDuFKQSXgK— Dazed (@Dazed) 26 июня 2018 г.