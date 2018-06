Финальные Dodge Viper и Challenger SRT Demon продали единым лотом

Последние экземпляры Dodge Viper и Challenger SRT Demon продали парой за 1 миллион долларов.

На аукционе Barrett-Jackson удалось продать одним комплектом финальные Dodge Viper и Challenger SRT Demon. Как и ожидалось, этот прекрасный дуэт вызвал большой интерес у участников торгов. В итоге лот из двух супермашин ушёл за 1 миллион долларов. Это значительно больше, чем они стоили по отдельности. Впрочем, за такой редкий лот даже самые запредельные суммы отдать истинным фанатам марки не жалко. Давайте теперь о самих «виновниках».

The final production 2017 Dodge Viper & 2018 Dodge Challenger SRT® Demon SOLD at @Barrett_Jackson for 1 million dollars. 100% of the proceeds benefit the @UnitedWay. pic.twitter.com/0hImrcXdEc

— Dodge (@Dodge) 23 июня 2018 г.

Последний Challenger SRT Demon сошёл с конвейера ещё в мае. Он окрашен в эксклюзивный цвет Viper Red. Конечно, самым большим преимуществом автомобиля является его 6,0-литровый двигатель HEMI V8 с приводным нагнетателем. Его мощностная отдача достигает 850 л.с. Машина очень и очень быстра. Потому не удивляемся, что вместе с масл-каром поставляются сразу дрэговые шины. Думаем, что каждый уважающий себя владелец Demon должен попробовать силы в гонке на четверть мили.

Финальный Viper также довольно интересен. Смотрите сами! Автомобиль данный собрали летом 2017 года. Оснащён он могучим 8,4-литровым двигателем V10, который дарит 654 л.с. Он состыкован с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая передаёт мощность к задним колёсам. Как видим, оба аппарата — звери просто и никак иначе!

Barrett-Jackson Northeast Auction achieves record sales, helps @Dodge raise $1.1 million for charity with actor Bill Goldberg Read more here: https://t.co/RdNjKOHJLB pic.twitter.com/rkRIKiq2is

— Barrett-Jackson (@Barrett_Jackson) 25 июня 2018 г.

Отметим, что все средства, вырученные с продаже «Демона» и «Гадюки», пойдут на благотворительность. И это здорово! Побольше бы таких возможностей оказать помощь нуждающимся!