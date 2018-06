Люди с инвалидностью рассказывают, как их вторые половинки проявляют любовь

К сожалению, в кино и СМИ редко показывают, что у людей с ограниченными возможностями такие же счастливые и здоровые отношения, как и у всех остальных. Конечно, в повседневной жизни им приходится сталкиваться с разными трудностями. Поэтому для таких людей любовь проявляется не в подарках и цветах, а в понимании, внимании и помощи, зачастую в бытовых вещах.

Французская активистка Имани Барбарин, которая страдает от церебрального паралича и выступает в поддержку инвалидов, попросила людей с ограниченными возможностями рассказать, как о них заботятся их партнеры. Мытье волос, готовка, бритье подмышек — эти вещи кому-то могут показаться совершенно незначительными, но для этих людей это проявление настоящей любви.

Disabled People:

What are some of the physical ways your partner makes you feel loved that are different from the way abled people show love?#YouCanLoveMeButYouCantHoldMyHand

— Crutches&Spice (@Imani_Barbarin) 22 июня 2018 г.

«Люди с ограниченными возможностями, какими способами ваш партнер заставляет вас чувствовать себя любимыми и как они отличаются от способов полностью здоровых людей?»

«Ты можешь любить меня, но не можешь взять меня за руку», — под этим хештегом люди делились своими рассказами о любви. И эти волшебные истории показывают, что влюбленный человек готов пойти на многое ради своей половинки.

When I was first in the hospital, I could barely hold a pen to sign my name on surgery consent forms. But I'm Greek and my armpit hair grew longer than I ever wanted so my sweet guy offered to shave them for me because I couldn't. https://t.co/35HfIdwkIy

— Shqueeebee (@shqueeebee) 23 июня 2018 г.

«Когда я впервые попала в больницу, я едва ручку в руках могла держать, чтобы расписаться в форме согласия на операцию. Я гречанка, и волосы под мышками росли быстрее, чем хотелось бы. Поэтому мой молодой человек предложил сам их сбрить, потому что я не могла».

I can't self propel my wheelchair and even tho he hates getting sweaty, he still pushes my chair no matter how hot it is outside.

And he always makes sure to give me the right number of pain pills for my headaches

+ Popping my joints back into place for me https://t.co/yXa0GXaDqs

— Glorious Vampire Fatty (@jkcanaan) 22 июня 2018 г.

«Я не могу самостоятельно двигать свое кресло-каталку. И хотя мой парень ненавидит потеть, он катит мое кресло, как бы жарко на улице ни было. Еще он всегда рассчитывает дозу обезболивающих от моих головных болей. И вправляет мои суставы».

He touches my scars and stubs. I used to flinch bc scars and stubs. But that’s one way I knew he loved me — Four Wheels (@4WheelWorkOut) 24 июня 2018 г.

«Он трогает мои шрамы и рубцы. Раньше я из-за этого даже вздрагивала. Но потом поняла, что это проявление любви».

He loves me as much now as he did before I became disabled. He helps me sit up if I'm in pain. He helps me bathe safely. He carries me if I cant walk. He gets my heat packs when I'm hurting. He isn't perfect but I love him. https://t.co/Rj1N39JBKD

— Kimberley (@KimmieChan1995) 22 июня 2018 г.

«Он любит меня так же, как и до того, как я стала инвалидом. Он помогает мне сесть, если мне больно. Помогает мыться. Он несет меня, если мне больно идти. Он прикладывает к больным местам грелку. Он не идеален, но я люблю его».

So I am immunocompromised and constantly fighting infection. Out of safety to each other, there is no typical intimacy. Instead my husband makes for us the most amazing food— it has truly become our love language

— Denise Persisted (@Denisepersisted) 22 июня 2018 г.

«У меня слабый иммунитет, и я постоянно борюсь с инфекциями. У нас не бывает интимной близости, так как это может быть небезопасным. Вместо этого муж готовит самую прекрасную еду — она стала нашим языком любви».

Sometimes my muscles get so painful and hard that they feel like bones, and my husband will rub them for me and say «oh, it’s really bad today, » which makes me feel better because he is letting me know that he knows I’m not faking.

— Shain Donnelly (@shaindonnelly) 24 июня 2018 г.

«Иногда мои мышцы болят, напрягаются и становятся как кости. Тогда муж массирует их и говорит: «Да уж, нехорошо». Я начинаю чувствовать себя лучше: он дает мне понять, что знает, что я не лгу».

He dresses me on days I can't dress myself. He feeds me on days I can't feed myself. It's not just affection, but dedication. https://t.co/lIHsGIpjlp

— Kim from Kansas (@kim_from_kansas) 22 июня 2018 г.

«Он одевает меня в те дни, когда я не могу сделать это самостоятельно. Он кормит меня, когда я сама не могу. Это не просто любовь, это преданность».

When my husband gets groceries, he opens jars, bottles, and seals because I’m unable to. I open the fridge in the morning and cry bc he is so considerate and thoughtful. He also always drops everything to lie down with me when I’m having a panic attack.

— Lyndsie Holmes (@Lyndsie_Laura) 23 июня 2018 г.

«Когда муж покупает продукты, он открывает все банки и бутылки, потому что сама я не могу. Я открываю холодильник и кричу ему, что он самый внимательный. А еще он бросает все дела, чтобы лечь со мной рядом, когда у меня панические атаки».