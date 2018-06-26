VIP-фигуры: первые леди на пляже

Лето набирает обороты, и знаменитости уже неоднократно продемонстрировали фигуры во всевозможных купальниках. От первых леди такой открытости ждать не приходится: супруги президентов, королей и князей продолжают выходить в свет в привычных нам строгих костюмах и утонченных платьях. Но и им положен отдых! Правда, практически под грифом секретности, потому снимки первых леди в купальных нарядах — своего рода предмет охоты.

Редкие кадры — в материале Teleprogramma.pro. Рассказываем и показываем, как выглядели жены политиков в купальниках и какие образы выбирают для пляжа в настоящее время.

Семья 44-го президента Америки не раз попадала в объектив папарацци во время пляжного отдыха. Мистера и миссис Обаму видели и на Гавайях, и во Флориде, и в Испании . И ни за одно фото Мишель не приходится краснеть: женщина выбирает исключительно закрытые купальники черного и белого цвета или же прогуливается у воды в стильных летних костюмах. Экс-первую леди продолжают «преследовать» и сейчас: в последний раз ее заметили в Майами минувшей зимой. И Обама снова не изменила сдержанному стилю, надев шорты с высокой талией, купальник и тонкую рубашку — все кипенно-белого цвета.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1693213114864254037_1193388731"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Мелания Трамп, первая леди США Став женой президента, Мелания забыла о головокружительных декольте, ослепляющих стразах и разрезах от бедра. А все это в гардеробе бывшей модели было — и в изобилии. Карьеру манекенщицы будущая миссис Трамп начала в 16 лет, успев до брака появиться на обложках Vogue, InStyle, Harper’s Bazaar, New York Magazine, Vanity Fair, Ocean Drive — последнее глянцевое издание украшал снимок барышни в бикини. Теперь же первую леди в купальнике не увидишь — имидж превыше всего. Хотя провал с Меланией все же случился: буквально на днях, когда она надела парку с надписью «Мне наплевать, а вам»?

Мелания Трамп на обложке журнала

Вся жизнь Шарлен связана с плаванием: ее мать — бывший дайвер и тренер по плаванию, сама блондинка — профессиональная пловчиха, чемпионка ЮАР и участница Олимпиады, да и знакомство ее с будущим мужем произошло на соревнованиях по плаванию в Монако. Так что купальник — практически рабочая форма для княгини, а вода — родная стихия. Но любоваться Шарлен в мини-бикини не приходится. В арсенале женщины или тренировочный купальник — до замужества и рождения детей, или нечто, напоминающее гидрокостюм для занятий водными видами спорта.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1650971015185174285_3236245788"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

65-летню супругу президента Франции ругают за слишком короткие для первой леди юбки и неидеальную кожу, которую Брижит вполне могла бы подкорректировать при помощи косметологов. А Макрон все равно! Она продолжает открывать коленки и отказываться от хирургических вмешательств. И носить нескучные купальники: пляжное фото французской пары попало на обложку журнала, где публика и увидела фигуру мадам — не побоимся громких слов — во всем великолепии. Не забываем, сколько лет жене политика!

Брижит Макрон на обложке журнала

Карла Бруни-Саркози, экс-первая леди Франции

В интернет-энциклопедиях Карлу описывают как топ-модель, композитора, поэтессу, певицу и только потом уже экс-первую леди Франции. Так что мадам Саркози, как и Мелания Трамп, может похвастаться богатым опытом во всевозможных съемках — пляжных в том числе. После 2008-го, когда Карла стала супругой президента, фотосессии для нее превратились из профессиональных в папарационные. Потому общественность и знает, что Бруни-Саркози любит лаконичные бикини на тонких лямках и не переставала отдыхать на пляже даже во время беременности. А фигура у экс-модели не меняется: на пятом десятке женщина выглядела как и в конце 90-х.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1486913361408235742_3315877920"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Пожалуй, самая неоднозначная и колоритная персона. Президентом Хорватии женщина стала в 2015-м — тогда-то в Сети и «всплыли» снимки, демонстрирующие выдающиеся достижения политика. Не заставили себя ждать и контраргументы: мол, на фото — не Колинда, а некая Коко Остин , американская актриса и модель. Правда, пышногрудая блондинка выбирает куда более смелые фасоны, едва прикрывающие стратегически важные места — монокини на фото ниже явно не в ее вкусе. Словом, ситуация неоднозначная. А что касается колоритности главной женщины Хорватии, в этом сомневаться не приходится: и в строгих костюмах Колинда выглядит эффектно.

http://www.speakerscorneme