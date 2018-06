Геронтолог Обри ди Грей прочтет лекцию в Москве в рамках конференции Future in the City 

«18 и 19 июля в «Москва-Сити» пройдет вторая открытая ежегодная конференция Future in the City, посвященная новым технологиям. Главный гость Future in the City этого года — британский математик, генетик и геронтолог Обри ди Грей, автор книги «Окончание старения»/Ending Aging, объясняющей, почему со старением можно и нужно бороться. Обри ди Грей считает, что в среднем человек может жить тысячу лет, и не раз рассказывал об этом в эфире телеканалов BBC и CBS , на конференциях TED, страницах The New York Times The Washington Post , Fortune Magazine, Popular Science. В рамках конференции ученый прочтет бесплатную лекцию и расскажет, как в ближайшие десятилетия победить старение с помощью медицины», — пояснили в пресс-службе.