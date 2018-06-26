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Геронтолог Обри ди Грей прочтет лекцию в Москве в рамках конференции Future in the City
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Геронтолог Обри ди Грей прочтет лекцию в Москве в рамках конференции Future in the City 

Агентство «Москва» 26 июня 2018
Британский геронтолог Обри ди Грей прочтет бесплатную лекцию в Москве в рамках конференции Future in the City, которая пройдет 18-19 июля в башне «Империя» в Московском международном деловом центре «Москва-Сити». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ММДЦ «Москва-Сити».
«18 и 19 июля в «Москва-Сити» пройдет вторая открытая ежегодная конференция Future in the City, посвященная новым технологиям. Главный гость Future in the City этого года — британский математик, генетик и геронтолог Обри ди Грей, автор книги «Окончание старения»/Ending Aging, объясняющей, почему со старением можно и нужно бороться. Обри ди Грей считает, что в среднем человек может жить тысячу лет, и не раз рассказывал об этом в эфире телеканалов BBC и CBS, на конференциях TED, страницах The New York Times, The Washington Post, Fortune Magazine, Popular Science. В рамках конференции ученый прочтет бесплатную лекцию и расскажет, как в ближайшие десятилетия победить старение с помощью медицины», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в рамках конференции эксперты обсудят блокчейн, диджитал-трансформации новых поколений, борьбу со старением, гендерный баланс и роль женщин в IT-сфере. Конференция одновременно пройдет на нескольких площадках «Империи»: в панорамном лофте на 58-м этаже, музее «Москва-Сити» на 56-м этаже и Южном лобби башни.
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