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Ничего особенного: просто кенгуру на поле во время чемпионата Австралии
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Ничего особенного: просто кенгуру на поле во время чемпионата Австралии 

PlayboyRussia.com 26 июня 2018
Фото: PlayboyRussia.com
В Австралии во время чемпионата по футболу кенгуру выскочил на поле, полежал на траве и даже отбил пару ударов по воротам (ну, почти!).
Пользователи шутят, что австралийский футбол просто не мог быть другим.
Фото: @CapitalFootball
Видео с кенгуру в твиттере опубликовал австралийский спортивный сайт Capital Football‏. На нем видно, как кенгуру проносится мимо пустых трибун, перепрыгивает высокое ограждение и попадает на поле. После короткой склейки появляются кадры, где животное уютно устроилось на травке прямо перед воротами, а уже в следующую секунду кто-то из игроков в шутку подает мяч в ворота. Кстати, сумчатое животное ловит их все, после чего убегает в сторону автомобильной парковки.
Любопытно, что в конце первого тайма сумчатый игрок вернулся. В этом же видео есть кадры, как кенгуру вылетает на поле и с большой скоростью пересекает его.
A brief summary of why the second half was delayed today at Deakin, between @BLUE_DEVILSFC & @CanberraFC1.
@BarTVsports pic.twitter.com/86mypdYf3B
— CapitalFootball (@CapitalFootball) 24 июня 2018 г.
Прогонять его с поля никто не решился, а само животное уходить не собиралось. Из-за этого судьям пришлось переносить вторую половину матча между командами «Белконнен Юнайтед» и «Канберра» на другой день.
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