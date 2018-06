Ничего особенного: просто кенгуру на поле во время чемпионата Австралии

Австралии во время чемпионата по футболу кенгуру выскочил на поле, полежал на траве и даже отбил пару ударов по воротам (ну, почти!).

Пользователи шутят, что австралийский футбол просто не мог быть другим.

Фото: @CapitalFootball

Видео с кенгуру в твиттере опубликовал австралийский спортивный сайт Capital Football‏. На нем видно, как кенгуру проносится мимо пустых трибун, перепрыгивает высокое ограждение и попадает на поле. После короткой склейки появляются кадры, где животное уютно устроилось на травке прямо перед воротами, а уже в следующую секунду кто-то из игроков в шутку подает мяч в ворота. Кстати, сумчатое животное ловит их все, после чего убегает в сторону автомобильной парковки.

Любопытно, что в конце первого тайма сумчатый игрок вернулся. В этом же видео есть кадры, как кенгуру вылетает на поле и с большой скоростью пересекает его.

A brief summary of why the second half was delayed today at Deakin, between @BLUE_DEVILSFC & @CanberraFC1.

@BarTVsports pic.twitter.com/86mypdYf3B

— CapitalFootball (@CapitalFootball) 24 июня 2018 г.

Прогонять его с поля никто не решился, а само животное уходить не собиралось. Из-за этого судьям пришлось переносить вторую половину матча между командами «Белконнен Юнайтед» и «Канберра» на другой день.