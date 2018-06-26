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Юлия Началова показала главного мужчину в своей жизни
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Юлия Началова показала главного мужчину в своей жизни 

Teleprogramma.pro 26 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Как известно, Юлия Началова родилась в семье профессиональных музыкантов Виктора Васильевича и Таисии Николаевны Началовых. Именно папа стал первым учителем по вокалу для будущей певицы и ее главным мужчиной. Уже в пять лет она начала выступать на сцене, а потом даже одержала победу в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Сейчас Юлия известная артистка, а также мама дочери Веры. О своих родителях звезда не забывает.
Сегодня она поделилась снимком с отцом и с нежностью поздравила его с днем рождения. В кадре она прильнула к Виктору Васильевичу, который был облачен в бейсболку и синее поло. «Мой любимый, родной и самый лучший папа на свете! С Днем Рождения! Как я благодарна небесам, что именно ты мой папа! Сколько ты мне дал в жизни!», — написала она и пожелала имениннику здоровья. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие знали, что именно папа научил Началову петь.
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«Долголетия папуле вашему», «Я преклоняюсь перед твоим папой! Какой он молодец!», «Огромное спасибо папе за такую красивую и талантливую дочь», — прокомментировали пост подписчики. Не оставил Виктора Васильевича без поздравлений и Игорь Николаев. «Поздравляю Виктора, всю жизнь тебе посвятил, сформировал музыкальный вкус, привет ему большой и поздравления от меня!», — написал он.
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