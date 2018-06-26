Ещё
На Кубе в возрасте 117 лет умерла одна из старейших женщин в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубе в возрасте 117 лет умерла одна из старейших женщин в мире 

ТАСС 26 июня 2018
ГАВАНА, 26 июня. /ТАСС/. На Кубе в возрасте 117 лет скончалась Мария Эмилия Кесада, которая считалась одной из старейших женщин в мире. Как сообщила кубинская газета 5 de Septiembre, долгожительница ушла из жизни в городе Сьенфуэгос, где проживала со дня своего рождения 5 января 1901 года.
Кесада всю жизнь прожила незамужней и у нее не осталось прямых наследников. Однако от ее 15 родных братьев и сестер остались многочисленные племянники. По их словам, при жизни Мария Эмилия объясняла причину своего долголетия хорошим настроением, добрым отношением к окружающим и отсутствием привычки к излишествам в питании.
Большую часть жизни Кесада проработала в католическом приходе «Монсеррат». За добрый характер прихожане прозвали ее «Ла Хойа де Монсеррат», что с испанского переводится как «Драгоценность Монсеррата».
Кесада не была зарегистрирована Геронтологической исследовательской группой, которая отслеживает супердолгожителей в мире. Официально считается, что на данный момент японка Тие Мияко является самым пожилым человеком в мире, 2 мая этого года ей исполнилось 117 лет. Однако Кесада на несколько месяцев была старше долгожительницы из Японии.
На Кубе насчитывается более 800 человек, достигших столетнего возраста, а средняя продолжительность жизни составляет 78 лет. Эту статистику можно было бы считать оптимистичной, если бы не низкий уровень рождаемости на острове. По прогнозам демографов, с такими показателями к 2030 году третью часть жителей Кубы будут составлять граждане в возрасте 60 лет, и население страны окажется самым старым в Латинской Америке.
ТАСС: последние новости
В зоопарке Барнаула впервые родились сразу шесть тигрят Улетевшую священную майну в Иваново нашли и вернули в зоопарк Озил заявил, что ему нужно время, чтобы оправиться от провала сборной Германии на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами281
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит23
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета85
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»58
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение