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«Не убивайте, пожалуйста, животных». Сотрудники «Мишутки» просят мэра сохранить зоопарк
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«Не убивайте, пожалуйста, животных». Сотрудники «Мишутки» просят мэра сохранить зоопарк 

nn.ru 26 июня 2018
Фото: nn.ru
Сотрудники «Мишутки записали видео-обращение к Владимиру Панову, они считают, что деньги, которые будут потрачены на расформирование зоопарка лучше потратить на восстановление.
— В нашем зоопарке живут уже пожилые животные, нам их жалко. Большинство не переживут переезда. Не убивайте, пожалуйста, их. Мы очень вас просим. Сохраните и помогите дальше нам развивать зоопарк, — говорит одна из работниц „Мишутки“.
— У нас много краснокнижных животных, которых хотелось бы сохранить именно здесь, — добавляет другая сотрудница. — Помогите нам восстановить этот зоопарк, чтобы он развивался и процветал. Зоопарку 21 год, его открывал Иван Скляров, почему бы не сохранить зоопарк в память о хорошем человеке.
Работники говорят, что готовы сделать зоопарк образцовым. Везде поставить камеры, чтоб за их работой следили. Они уверены, что многих животных нельзя пристроить в другом зоопарке, а денег на перевозку уйдет больше, чем на ремонт.
Ранее NN.RU писал, что мэр Нижнего Новгорода принял решение о закрытии зоопарка „Мишутка“. Это произошло после неожиданной проверки организации зоозащитниками. Во время нее проверяющие обнаружили гнилой корм у животных, отсутствие поилок, медпомощи зверям, неучтенных животных, крыс и другие ужаснувшие их вещи. Зоозащитники назвали зоопарк живодёрней.
23 июня, спустя месяц после неожиданной проверки, сотрудники устроили экскурсию по зоопарку для нижегородки Марии Поповой.
— Сотрудники показали всех животных, вольеры, закрытые помещения, кухню и так далее, — рассказала она. — Звери холеные, дают себя погладить, покормить, взять на руки, откликаются на обращение. Я готовилась увидеть изможденных и больных животных, помня жуткие картинки чуть ли не концлагеря. Но то, что я увидела своими глазами — потрясло. В зоопарке сделали работу над ошибками. Сено и подстилки у зверей — чистые. Вода — свежая у всех животных. Продукты разнообразные — овощи, мясо, крупы, молоко, творог, мед и прочее. В холодильнике почти ресторанный ассортимент фруктов. Следов измождения я не заметила, некоторые животные даже чересчур упитанные, у некоторых сезонная линька. Есть несколько больных животных — им нужно лечение. Есть проблема с вольерами — некоторым животным нужно расширять условия обитания. Баран — не в дерьме, а на свежей подстилке. Волчица, которую покусали сородичи и она находилась в клетке на лечении, сейчас свободно бегает по отдельному вольеру. В семействе верблюдов 5 дней назад родился детеныш, он уже хорошо бегает, но будет пить материнское молоко еще несколько месяцев. У львов тоже скоро будет потомство. Если бы зоопарке все было ужасно, то животные бы не плодились. Очень понравился мишка, который купался в бассейне, потом пошел к лакомству, у него красивый домик и вольер.
Мария считает, что зоопарку можно дать вторую жизнь.
Ранее NN.RU писал о том, какая судьба ждет животных из „Мишутки“. В воскресенье Мария Попова уже делилась фотографиями из „изменившегося“ „Мишутки“, показывая, как хорошо там стало. Представитель „Зоозащиты НН“ Владимир Гройсман, который был на внеплановой проверке зоопарка считает, что за три недели в зоопарке просто навели марафет к запланированному визиту.
nn.ru: последние новости
«Круговорот животных». В Нижнем Новгороде определили судьбу животных из зоопарка «Мишутка» Англия против Панамы. Следим online Участковые, не остановившие убийцу своей семьи Белова, получили условные сроки
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