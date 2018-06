В Дохе открылся первый в мире парк развлечений «Мир Angry Birds»

МОСКВА , 26 июн — РИА Новости . Первый в мире тематический парк развлечений «Мир Angry Birds», аттракционы которого стилизованы под персонажей популярной компьютерной игры, открыл свои двери для жителей и гостей Дохи, сообщает управление по туризму Катара.

The first ever @AngryBirds theme park to open in one of #Qatar’s biggest shopping malls, @DohaFestCity! The birds may be angry but they sure are a blast and you will have the time of your life! #VisitQatar pic.twitter.com/opxg6qu9vP

— Visit Qatar (@VisitQatar) 13 июня 2018 г.

Вдохновившись историями о популярных пернатых героях, парк предлагает своим посетителям множество аттракционов для детей всех возрастов. Расположенный в торговом центре столицы Doha Festival City, парк занимает территорию в 17 тысяч квадратных метров.

"Аттракционы «Мира Angry Birds», стилизованные под персонажей популярной компьютерной игры, не оставят равнодушными посетителей парка. Blast Bomb позволит гостям парка почувствовать всю остроту полета в свободном падении, а Red Alert закружит на крутых виражах", — говорится в сообщении.

Angry Birds World, a one-of-a kind entertainment park, opened its doors for public at the Doha Festival City (DFC) in Qatar on Thursday. The 17,000 square meters park, comprising an indoor space of 6,500 square meters https://t.co/zPPdMalejS pic.twitter.com/x7h6n4jpV1

— Discover Qatar (@365_Qatar) 22 июня 2018 г.

Одной из особенностей парка стал детский образовательный центр Big Tree, который поможет маленьким посетителям в игровой форме познакомиться с культурой, музыкой и искусством Катара. А для любителей острых ощущений Big Tree предлагает прокатиться с ветерком по 100-метровой канатной дороге, откуда открывается потрясающий вид на парк с высоты птичьего полета.

В управлении по туризму напомнили, что «Мир Angry Birds» — один из четырех развлекательных комплексов для всей семьи, которые планируют открыть в торговом центре Doha Festival City. Следующие на очереди: круглогодичный снежный парк Snow Dunes, интерактивная зона виртуальной реальности Virtuocity и детский образовательно-развлекательный центр Juniverse.

Открытие «Мира Angry Birds» является частью многолетней стратегии Катара по развитию инфраструктуры семейного отдыха и развлечений.